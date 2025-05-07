Образив італійців та катався в окупований Крим: через представника Естонії на Євробаченні вже розгорівся скандал

Він не вперше потрапляє в міжнародний скандал

Пісня Espresso Macchiato, з якою Естонію на "Євробаченні-2025" представляє репер Tommy Cash, викликала хвилю обурення серед шанувальників конкурсу та громадськості Італії. Учасника звинуватили в поширенні образливих стереотипів, а також у зв’язках з Росією. Паралельно пісня здобула велику популярність у соцмережах, а букмекери прогнозують Естонії потрапляння до п'ятірки лідерів.

Про це повідомляє видання Metro UK та національні ЗМІ Естонії. Зазначається, що його пісня серйозно зачепила почуття частини італійської аудиторії.

Композиція, виконана англійською та італійською мовами, жартівливо згадує "каву, мафіозі, спагеті" та інші культурні штампи. Італійська асоціація споживачів Codacons звернулася до Європейського мовного союзу з вимогою виключити трек з конкурсу як такий, що "ображає національну гідність цілого народу". Сенатор Джан Марко Чентінайо заявив, що "той, хто ображає Італію, не повинен брати участь у "Євробаченні".

Натомість чимало італійців навпаки відзначили кумедність пісні та подякували автору за "легкий гумор". Сам виконавець запевнив у любові до Італії та назвав пісню "магічною", додавши, що його бабуся плакала від зворушення, коли вперше її почула.

Реальне їм'я Tommy Cash — Томас Таммеметс. Він народився у Таллінні в російськомовному районі, бабуся співка — громадянка РФ. Сам артист часто заявляє про свою любов до пострадянської естетики та дитинства "під Киркорових і Пугачових". Він також неодноразово гастролював у Росії, записував спільні роботи з гуртом Little Big, брав участь у російських шоу та у 2021 році відвідав тимчасово окупований Крим. У 2022 році він не засудив військову агресію РФ, однак скасував концерти в Москві, Санкт-Петербурзі та Києві, зазначивши: "Я стійкий противник будь-якої військової агресії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Євробачення-2025 стрімко наближається, і разом із цим зростає зацікавленість навколо головних претендентів на перемогу. Україну цього року представить гурт Ziferblat із композицією Bird of Pray, яка здобула перемогу у фіналі Національного відбору 8 лютого. Попри потужну заявку, Україна наразі посідає шосту позицію в рейтингу букмекерів. Беззаперечним фаворитом залишається Швеція — ймовірність її перемоги оцінюють у 33%.