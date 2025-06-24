Ревновала мужа к Зеленскому и избегала публичности: как выглядит жена звезды "Квартала 95" Крапова

Пара вместе воспитывает сына Константина

Супруга звезды "Квартала 95" Юрия Крапова, как и вторая половинка "Юзика" Юрия Корявченкова, предпочитает вести закрытый образ жизни. Женщина редко посещала публичные мероприятия вместе с мужем и, как известно, не ведет социальные сети.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Юрий Крапова и как она выглядит. Свою личную жизнь участник "Квартала 95" старательно оберегает от посторонних глаз.

Юрий Крапов — что известно о личной жизни и как выглядит его жена

Актер студии "Квартал 95" Юрий Крапов единственный из коллектива, кто не ведет социальные сети. Юморист предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних глаз и нечасто рассказывал о семье в интервью.

Юрий Крапов редко говорит о семье

В одном из источников указано, что Юрий был женат дважды. Первый раз он пошел под венец в 23 года, но брак вскоре распался. В 2005 году юморист переехал в Киев и встретил Людмилу, с которой сыграл свадьбу через пять лет. У пары родился сын Константин.

В открытом доступе о Людмиле Краповой отсутствует информация, поскольку женщина предпочитает вести закрытый образ жизни. В сети есть несколько фотографий, где она запечатлена вместе с мужем и сыном.

Юрий Крапов вместе с женой Людмилой и сыном

В одном из интервью Юрий рассказывал, что после переезда в Киев и начала работы в "Квартале 95" он был полностью поглощен любимым делом. Для Крапова "Квартал" стал частью жизни, и он подшучивал, что работа — это его первая любовь, а второй стала супруга Людмила.

Жена Юрия Крапова избегает публичности

Как оказалось, жене юмориста не нравилось, что муж так много времени проводит не с ней, а с бывшим коллегой Владимиром Зеленским.

Юрий Крапов вместе с сыном Костей

"Жена постоянно ревнует к Зеленскому, говорит: "Ты со своим Вовой времени проводишь больше чем со мной"", — признавался Юрий.

На данный момент неизвестно, чем занимается Людмила Крапова и где сейчас. Что касается Юрия, то он продолжает играть в "Квартале 95" и вместе с коллегами давал благотворительные концерты, поддерживая ВСУ.

Жена Крапова ревновала его к Зеленскому

"Телеграф" писал ранее, что жена Юрия Ткача из "Квартала 95" поразила новой внешностью. Виктория заметно похудела.