Ревнувала чоловіка до Зеленського й уникала публічності: як виглядає дружина зірки "Кварталу 95" Крапова

Пара разом виховує сина Костянтина

Дружина зірки "Кварталу 95" Юрія Крапова, як і друга половинка "Юзіка" Юрія Корявченкова, вважає за краще вести закритий спосіб життя. Жінка рідко відвідувала публічні заходи разом із чоловіком і, як відомо, не веде соціальних мереж.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Юрія Крапова і як вона виглядає. Своє особисте життя учасник "Кварталу 95" оберігає від сторонніх очей.

Юрій Крапов — що відомо про особисте життя і як виглядає його дружина

Актор студії "Квартал 95" Юрій Крапов єдиний із колективу, хто не веде соціальні мережі. Гуморист вважає за краще приховувати особисте життя від сторонніх очей і нечасто розповідав про сім’ю в інтерв’ю.

Юрій Крапов рідко говорить про сім’ю

В одному з джерел зазначено, що Юрій був одружений двічі. Вперше він пішов під вінець у 23 роки, але шлюб незабаром розпався. У 2005 році гуморист переїхав до Києва і зустрів Людмилу, з якою зіграв весілля через п’ять років. У пари народився син Костянтин.

У відкритому доступі про Людмилу Крапову немає інформації, оскільки жінка воліє вести закритий спосіб життя. У мережі є кілька фотографій, де вона знята разом із чоловіком та сином.

Юрій Крапов разом із дружиною Людмилою та сином

В одному з інтерв’ю Юрій розповідав, що після переїзду до Києва та початку роботи у "Кварталі 95" він був повністю поглинений улюбленою справою. Для Крапова "Квартал" став частиною життя, і він жартував, що робота — це його перше кохання, а другим стала дружина Людмила.

Дружина Юрія Крапова уникає публічності

Як виявилось, дружині гумориста не подобалося, що чоловік так багато часу проводить не з нею, а з колишнім колегою Володимиром Зеленським.

Юрій Крапов разом із сином Костею

"Дружина постійно ревнує до Зеленського, каже: "Ти зі своїм Вовою часу проводиш більше, ніж зі мною", — зізнавався Юрій.

Наразі невідомо, чим займається Людмила Крапова і де зараз. Щодо Юрія, то він продовжує грати у "Кварталі 95" і разом з колегами давав благодійні концерти, підтримуючи ЗСУ.

Дружина Крапова ревнувала його до Зеленського

"Телеграф" писав раніше, що дружина Юрія Ткача з "Кварталу 95" вразила новою зовнішністю. Вікторія помітно схудла.