В 79 лет блистает на каблуках с молодым бойфрендом: как сейчас выглядит Шер и что говорит о войне

Звезда доказала, что возраст — это не препятствие для творчества и самовыражения

В этом году американской певице Шер исполнилось 79 лет, однако она продолжает посещать светские мероприятия и "зажигать" на сцене. Более того, знаменитость закрутила роман с младшим на 40 лет музыкальным продюсером.

Недавно Шер стала главной звездой вечеринки, организованной модным брендом Dolce & Gabbana в Риме (Италия). 79-летняя знаменитость выбрала для мероприятия элегантный образ, который дополнила босоножками на каблуках. Ее бойфренд Александр Эдвардс был в классическом черном костюме и трепетно держал возлюбленную за руку.

Шер выступила в Риме и восхитила элегантным нарядом

Шер, которая во время выступления сменила три сценических образа, в очередной раз доказала, что возраст — это не препятствие для творчества и самовыражения. Артистка продолжает вдохновлять поклонников и доказывать, что ее энергия находится вне времени.

Певица Шер "зажгла" на вечеринке в Риме, Фото: Getty Images

Что певица Шер говорила о войне в Украине

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, американская певица поддержала нашу страну, а военнослужащих ВСУ назвала "супермужчинами". Свою публикацию в поддержку Украины она разместила на странице в социальной сети Twitter.

"Мои молитвы с украинцами. Я каждый день читаю новости с надеждой, что они возвращают свои земли. Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались и танцевали. Я была ошеломлена. Украинцы такие сильные, такие мужественные, такие стойкие. Солдаты – супер мужчины. Давид убивает Голиафа", — написала Шер.

Певица Шер вместе с молодым бойфрендом, Фото: Getty Images

Также певица заявляла о готовности приютить у себя дома украинские семьи, вынужденные бежать из-за войны, развязанной путинским режимом.

В своем сообщении в Twitter артистка заявила, что хотела бы стать участницей программы "Украинские семьи в моем доме", пообещав обеспечить безопасность и заботу тем, кто нуждается в убежище.

Отметим, что отец Шерилин Саркисян (настоящее имя певицы) был армянином, а эта нация хорошо знает, что такое геноцид.

Еще американская звезда в 2022 году обвинила президента России Владимира Путина в том, что он виновен в голоде 500 миллионов человек. Шер, ссылаясь на статью Европейского совета по международным отношениям, призывала предоставлять Украине больше оружия, чтобы мы смогли прогнать российских оккупантов.

Как Шер выглядит в 79 лет, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как изменилась 58-летняя Памела Андерсон. Звезда начинала с жарких фотосессий для Playboy.