У 79 років сяє на підборах з молодим бойфрендом: як зараз виглядає Шер і що говорить про війну

Зірка довела, що вік – це не перешкода для творчості та самовираження

Цього року американській співачці Шер виповнилося 79 років, проте вона продовжує відвідувати світські заходи та "запалювати" на сцені. Щобільше, знаменитість закрутила роман із молодшим на 40 років музичним продюсером.

Нещодавно Шер стала головною зіркою вечірки, організованої модним брендом Dolce & Gabbana у Римі (Італія). 79-річна знаменитість обрала для події елегантний образ, який доповнила босоніжками на підборах. Її бойфренд Олександр Едвардс був у класичному чорному костюмі та трепетно тримав кохану за руку.

Шер виступила в Римі та захопила елегантним вбранням

Шер, яка під час виступу змінила три сценічні образи, вкотре довела, що вік — це не перешкода для творчості та самовираження. Артистка продовжує надихати шанувальників та доводити, що її енергія знаходиться поза часом.

Співачка Шер "засвітила" на вечірці у Римі, Фото: Getty Images

Що співачка Шер говорила про війну в Україні

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, американська співачка підтримала нашу країну, а військовослужбовців ЗСУ назвала "суперчоловіками". Свою публікацію на підтримку України вона розмістила на сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Мої молитви з українцями. Я щодня читаю новини з надією, що вони повертають свої землі. Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися і танцювали. Я була приголомшена. Українці такі сильні, такі мужні, такі стійкі. Солдати – супер чоловіки. Давид вбиває Голіафа", — написала Шер.

Співачка Шер разом із молодим бойфрендом, Фото: Getty Images

Також співачка заявляла про готовність дати притулок у себе вдома українським сім’ям, змушеним тікати через війну, розв’язану путінським режимом.

У своєму повідомленні в Twitter артистка заявила, що хотіла б стати учасницею програми "Українські сім’ї в моєму домі", пообіцявши забезпечити безпеку та турботу тим, хто потребує притулку.

Зазначимо, що батько Шерілін Саркісян (справжнє ім’я співачки) був вірменином, а ця нація добре знає, що таке геноцид.

Ще американська зірка у 2022 році звинуватила президента Росії Володимира Путіна в тому, що він винний у голоді 500 мільйонів людей, посилаючись на статтю Європейської ради з міжнародних відносин, закликала надавати Україні більше зброї, щоб ми змогли прогнати російських окупантів.

Як Шер виглядає у 79 років, Фото: Getty Images

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