Была тренером "Лиги Смеха" и поддержала Украину: где сейчас известная телеведущая Татьяна Лазарева

Выпуски "Лиги Смеха" с участием российской актрисы есть в доступе на YouTube

Татьяна Лазарева — известная российская телеведущая, актриса, юмористка и КВНщица. В начале 2022 года она стала приглашенной судьей в шоу "Лига Смеха", однако съемки прервало полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года. Лазарева в то время была в Киеве и поддержала Украину, осудив войну.

В этот день, 21 июля, Татьяна Лазарева отмечает свой день рождения — ей исполнилось 59 лет. По этому случаю "Телеграф" расскажет, что известно о российской актрисе и где она сейчас.

Татьяна Лазарева — что о ней известно?

Татьяна Лазарева родилась 21 июля 1966 года в Новосибирске в семье учителей, у нее есть старшая сестра Ольга. С детства проявляла творческие таланты, имеет два незаконченных высших образования — педагогическое и культурное. С юных лет Татьяна увлеклась игрой в КВН — играла за команду НГУ, которая дважды становилась чемпионом Высшей лиги.

Татьяна Лазарева в молодости

В 1994 году Татьяна Лазарева переехала в Москву и начала пробовать себя в разных амплуа — как певица, как юмористка, как телеведущая. Она участвовала во множестве телепроектов на российском телевидении и заслужила любовь зрителей.

Среди проектов артистки — программа "Титры и спецэффекты", впоследствии превратившаяся в "Раз в неделю". Также она была участницей программы "О.С.П.-студия" и ряда других проектов на СТС. В какой-то момент Лазарева стала лицом этого телеканала, но в 2011 году она потеряла этот статус, как и работу.

Татьяна Лазарева в молодости

Дело в том, что Татьяна начала выражать оппозиционные взгляды, а это не нравилось руководителям пропагандистского российского телевидения. С тех пор телеведущая оказалась на обочине российского телевидения, но нашла способы реализовать свой талант в других проектах.

Известно, что в 2013 году Татьяна Лазарева вместе с мужем Михаилом Шацем вела сатирическое шоу на политические темы "Телевидение на коленке", которое выходило на ютуб-канале. В 2014-2015 годах супруги-телеведущие вели разговорную программу "Пара. Нормальное шоу" на радиостанции "Серебряный дождь".

Татьяна Лазарева и ее экс-муж Михаил Шац

В 2016 году Татьяна Лазарева выехала на ПМЖ в Испанию. Известно, что она с детьми поселилась в двухэтажном домике в городе Марбелья. С мужем Михаилом Шацем они жили раздельно, пока в 2024 году не подтвердили развод.

Татьяна Лазарева с детьми

Татьяна Лазарева во время войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева поддержала украинский народ и продолжает это делать и сейчас, несмотря на критику и хейт. Более того, на момент нападения Путина 24 февраля 2022 года Татьяна была Киеве и оставалась там еще две недели, пока не удалось выехать в Испанию.

Известно, что Лазарева временно жила в украинской столице из-за участия в съемках "Лиги Смеха". Актриса стала одним из звездных тренеров проекта, как приглашенная судья. Однако съемки были прерваны полномасштабной войной.

Татьяна Лазарева в "Лиге Смеха"

К слову, несмотря на сложившиеся обстоятельства, посмотреть некоторые выпуски с Лазаревой в качестве тренера можно на официальном ютуб-канале "Лиги Смеха". Это при том, что артистку много критиковали за участие в украинском шоу.

Стоит отметить, что сейчас Татьяна Лазарева живет в Европе, принимает участие в разных культурных и благотворительных проектах. Также телеведущая имеет свой ютуб-канал, где публикует интервью с разными спикерами на интересные темы.

Татьяна Лазарева поддерживает Украину

К слову, Лазарева продолжает поддерживать украинцев. На днях она объявила, что будет проводить благотворительный аукцион. "Собираю деньги в пользу украинских подростков, которых мы в очередной раз будем отправлять на отдых из-под обстрелов и воздушных тревог на запад Украины", — рассказала Татьяна в Instagram.

Татьяна Лазарева поддерживает Украину

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропала звезда "Папиных дочек" из Одессы Нонна Гришаева. Она назвала войну в Украине "семейным конфликтом" и не осудила действий Кремля.