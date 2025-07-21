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Була тренеркою "Ліги Сміху" і підтримала Україну: де зараз відома телеведуча Тетяна Лазарєва

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Тетяна Лазарєва з юності займалася гумором та виявляла артистичні таланти Новина оновлена 21 липня 2025, 16:00
Тетяна Лазарєва з юності займалася гумором та виявляла артистичні таланти. Фото Колаж "Телеграф"

Випуски "Ліги Сміху" за участю російської актриси є у доступі на YouTube

Тетяна Лазарєва — відома російська телеведуча, актриса, гумористка та КВНщиця. На початку 2022 року вона стала запрошеною суддею у шоу "Ліга Сміху", проте зйомки перервало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Лазарєва на той час була у Києві та підтримала Україну, засудивши війну.

Цього дня, 21 липня, Тетяна Лазарєва відзначає свій день народження – їй виповнилося 59 років. З цієї нагоди "Телеграф" розповість, що відомо про російську актрису і де вона зараз.

Тетяна Лазарєва – що про неї відомо?

Тетяна Лазарєва народилася 21 липня 1966 року у Новосибірську у родині вчителів, має старшу сестру Ольга. З дитинства виявляла творчі таланти, має дві незакінчені вищі освіти — педагогічну та культурну. З юних років Тетяна захопилася грою у КВК – грала за команду НГУ, яка двічі ставала чемпіоном Вищої ліги.

Тетяна Лазарєва в молодості
Тетяна Лазарєва в молодості

У 1994 році Тетяна Лазарєва переїхала до Москви і почала пробувати себе в різних амплуа — як співачка, як гумористка, як телеведуча. Вона брала участь у багатьох телепроектах на російському телебаченні і заслужила любов глядачів.

Серед проектів артистки — програма "Титри та спецефекти", яка згодом перетворилася на "Раз на тиждень". Також вона була учасницею програми "О.С.П.-студія" та низки інших проектів на СТС. З часом Лазарєва стала обличчям цього телеканалу, але в 2011 році вона втратила цей статус, як і роботу.

Тетяна Лазарєва в молодості
Тетяна Лазарєва в молодості

Справа в тому, що Тетяна почала висловлювати опозиційні погляди, а це не сподобалося керівникам російського пропагандистського телебачення. З того часу телеведуча опинилася на узбіччі російського телебачення, але знайшла способи реалізувати свій талант в інших проектах.

Відомо, що у 2013 році Тетяна Лазарєва разом із чоловіком Михайлом Шацем вела сатиричне шоу на політичні теми "Телебачення на коліні", яке виходило на ютуб-каналі. У 2014-2015 роках подружжя телеведучих вело розмовну програму "Пара. Нормальне шоу" на радіостанції "Срібний дощ".

Тетяна Лазарєва, Михайло Шац
Тетяна Лазарєва та її екс-чоловік Михайло Шац

У 2016 році Тетяна Лазарєва виїхала на ПМП до Іспанії. Відомо, що вона з дітьми оселилася у двоповерховому будиночку у місті Марбелья. З чоловіком Михайлом Шацем вони жили окремо, доки 2024 року не підтвердили розлучення.

Тетяна Лазарєва з дітьми
Тетяна Лазарєва з дітьми

Тетяна Лазарєва під час війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тетяна Лазарєва підтримала український народ і продовжує це робити і зараз, незважаючи на критику та хейт. Більше того, на момент нападу Путіна 24 лютого 2022 року Тетяна була в Києві і залишалася там ще два тижні, поки не вдалося виїхати до Іспанії.

Відомо, що Лазарєва тимчасово жила в українській столиці через участь у зйомках "Ліги Сміху". Актриса стала однією із зіркових тренерів проекту, як запрошена гостя. Проте зйомки було перервано повномасштабною війною.

Тетяна Лазарєва у "Лізі Сміху"
Тетяна Лазарєва у "Лізі Сміху"

До речі, незважаючи на обставини, подивитися деякі випуски з Лазаревою як тренеркою можна на офіційному ютуб-каналі "Ліги Сміху". Це при тому що артистку багато критикували за участь в українському шоу.

Варто зазначити, що зараз Тетяна Лазарєва живе в Європі, бере участь у різних культурних та благодійних проектах. Також телеведуча має свій ютуб-канал, де публікує інтерв’ю з різними спікерами на цікаві теми.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну
Тетяна Лазарєва підтримує Україну

До слова, Лазарєва продовжує підтримувати українців. Днями вона оголосила, що проводитиме благодійний аукціон. "Збираю гроші на користь українських підлітків, яких ми в черговий раз відправлятимемо на відпочинок з-під обстрілів та повітряних тривог на захід України", — розповіла Тетяна в Instagram.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну
Тетяна Лазарєва підтримує Україну

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла зірка "Татусевих доньок" з Одеси Нонна Гришаєва. Вона назвала війну в Україні "сімейним конфліктом" і не засудила дій Кремля.

Теги:
#Телеведуча #Ліга сміху #Тетяна Лазарєва