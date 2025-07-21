Була тренеркою "Ліги Сміху" і підтримала Україну: де зараз відома телеведуча Тетяна Лазарєва

Випуски "Ліги Сміху" за участю російської актриси є у доступі на YouTube

Тетяна Лазарєва — відома російська телеведуча, актриса, гумористка та КВНщиця. На початку 2022 року вона стала запрошеною суддею у шоу "Ліга Сміху", проте зйомки перервало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Лазарєва на той час була у Києві та підтримала Україну, засудивши війну.

Цього дня, 21 липня, Тетяна Лазарєва відзначає свій день народження – їй виповнилося 59 років. З цієї нагоди "Телеграф" розповість, що відомо про російську актрису і де вона зараз.

Тетяна Лазарєва – що про неї відомо?

Тетяна Лазарєва народилася 21 липня 1966 року у Новосибірську у родині вчителів, має старшу сестру Ольга. З дитинства виявляла творчі таланти, має дві незакінчені вищі освіти — педагогічну та культурну. З юних років Тетяна захопилася грою у КВК – грала за команду НГУ, яка двічі ставала чемпіоном Вищої ліги.

Тетяна Лазарєва в молодості

У 1994 році Тетяна Лазарєва переїхала до Москви і почала пробувати себе в різних амплуа — як співачка, як гумористка, як телеведуча. Вона брала участь у багатьох телепроектах на російському телебаченні і заслужила любов глядачів.

Серед проектів артистки — програма "Титри та спецефекти", яка згодом перетворилася на "Раз на тиждень". Також вона була учасницею програми "О.С.П.-студія" та низки інших проектів на СТС. З часом Лазарєва стала обличчям цього телеканалу, але в 2011 році вона втратила цей статус, як і роботу.

Тетяна Лазарєва в молодості

Справа в тому, що Тетяна почала висловлювати опозиційні погляди, а це не сподобалося керівникам російського пропагандистського телебачення. З того часу телеведуча опинилася на узбіччі російського телебачення, але знайшла способи реалізувати свій талант в інших проектах.

Відомо, що у 2013 році Тетяна Лазарєва разом із чоловіком Михайлом Шацем вела сатиричне шоу на політичні теми "Телебачення на коліні", яке виходило на ютуб-каналі. У 2014-2015 роках подружжя телеведучих вело розмовну програму "Пара. Нормальне шоу" на радіостанції "Срібний дощ".

Тетяна Лазарєва та її екс-чоловік Михайло Шац

У 2016 році Тетяна Лазарєва виїхала на ПМП до Іспанії. Відомо, що вона з дітьми оселилася у двоповерховому будиночку у місті Марбелья. З чоловіком Михайлом Шацем вони жили окремо, доки 2024 року не підтвердили розлучення.

Тетяна Лазарєва з дітьми

Тетяна Лазарєва під час війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тетяна Лазарєва підтримала український народ і продовжує це робити і зараз, незважаючи на критику та хейт. Більше того, на момент нападу Путіна 24 лютого 2022 року Тетяна була в Києві і залишалася там ще два тижні, поки не вдалося виїхати до Іспанії.

Відомо, що Лазарєва тимчасово жила в українській столиці через участь у зйомках "Ліги Сміху". Актриса стала однією із зіркових тренерів проекту, як запрошена гостя. Проте зйомки було перервано повномасштабною війною.

Тетяна Лазарєва у "Лізі Сміху"

До речі, незважаючи на обставини, подивитися деякі випуски з Лазаревою як тренеркою можна на офіційному ютуб-каналі "Ліги Сміху". Це при тому що артистку багато критикували за участь в українському шоу.

Варто зазначити, що зараз Тетяна Лазарєва живе в Європі, бере участь у різних культурних та благодійних проектах. Також телеведуча має свій ютуб-канал, де публікує інтерв’ю з різними спікерами на цікаві теми.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну

До слова, Лазарєва продовжує підтримувати українців. Днями вона оголосила, що проводитиме благодійний аукціон. "Збираю гроші на користь українських підлітків, яких ми в черговий раз відправлятимемо на відпочинок з-під обстрілів та повітряних тривог на захід України", — розповіла Тетяна в Instagram.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла зірка "Татусевих доньок" з Одеси Нонна Гришаєва. Вона назвала війну в Україні "сімейним конфліктом" і не засудила дій Кремля.