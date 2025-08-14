В четыре года очаровал всю Украину своей улыбкой и кудряшками: куда пропал актер Женя Лебедин (фото)

Талант и миловидная внешность Жени не остались незамеченными

Украинский актер Женя Лебедин, как и София Стеценко, сыгравшая внучку Женю в "Сватах", стал любимцем публики с раннего детства. Мальчик с милой улыбкой и кудряшками стал знаменитым на всю Украину еще в четыре года и быстро завоевал любовь зрителей.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Женя Лебедин и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты о юноше, которому скоро исполнится уже 18 лет.

Женя Лебедин — что о нем известно

Звезда экранов Женя Лебедин родился 20 сентября 2007 года в Киеве, учился в лицее и занимался в детской театральной студии. Знаменитым мальчик стал благодаря тете, которая решила, что его миловидная внешность точно привлечет внимание рекламщиков и режиссеров.

Женя Лебедин стал известным с 4 лет

И тетя, разославшая фотографии 4-летнего Жени в разные агентства, не ошиблась, ведь выразительные глаза, милая улыбка и кудряшки мальчика не остались незамеченными.

Женя Лебедин сначала снимался в рекламе, затем его позвали в кино

С 4 лет Женя начал сниматься в рекламе, а затем его позвали в кино. Свои первые гонорары он тратил на игрушки. Отцу мальчика поначалу не нравилось, что его сын в таком юном возрасте уже начал зарабатывать деньги, но мама и Женя изменили его мнение, потому что в их семье заведено искать компромиссные решения.

Женя Лебедин снялся в 32 кинофильмах

На счету актера 32 голи в различных проектах, среди которых "Захар беркут", "Любить и верить", "Папа Дэн", "Крепостная". Более того, Женя снялся в главной роли в "Рождественской истории" вместе с Тиной Кароль.

Женя Лебедин и Тина Кароль в "Рождественской истории"

В 2015 году Лебедин выиграл в телевизионном шоу "Маленькие гиганты" и это с тало важным этапом в его карьере. Ему предрекали большое будущее в кинематографе.

Женя Лебедин победил в проекте "Маленькие гиганты"

Где сейчас Женя Лебедин и чем занимается

Звезда украинских фильмов Женя Лебедин в 2020 году дал интервью программе "ЖВЛ", в котором рассказал, что увлечен киноискусством и планировал связать свою жизнь с этой сферой. Актер рассказал, что много лет не тратит свои гонорары, потому что собирал деньги на обучение в New York Film Academy (NYFA).

Как изменился актер Женя Лебедин

Тогда юноша, которому было 13 лет, еще увлекался кикбоксингом, но признался, что публичная жизнь для него утомительна. Лебедин не стремился к публичности, а хотел побыть просто ребенком.

Стоит отметить, что в 2014 году Женя принял решение отказаться от участия в любых российских проектах. Это был его осознанный выбор.

Женя Лебедин пропал с экранов

Сейчас Женя Лебедин ведет закрытый образ жизни и несмотря на большие успехи в кино, не появляется в медийном пространстве. Скоро ему исполнился 18 лет. Социальные сети он не ведет, поэтому фанатам остается только догадываться, чем Женя занимается вне рамок киноиндустрии.

