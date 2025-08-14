Укр

В четыре года очаровал всю Украину своей улыбкой и кудряшками: куда пропал актер Женя Лебедин (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где сейчас актер Женя Лебедин, который стал известным на всю страну в 4 года Новость обновлена 14 августа 2025, 20:23
Где сейчас актер Женя Лебедин, который стал известным на всю страну в 4 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Талант и миловидная внешность Жени не остались незамеченными

Украинский актер Женя Лебедин, как и София Стеценко, сыгравшая внучку Женю в "Сватах", стал любимцем публики с раннего детства. Мальчик с милой улыбкой и кудряшками стал знаменитым на всю Украину еще в четыре года и быстро завоевал любовь зрителей.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Женя Лебедин и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты о юноше, которому скоро исполнится уже 18 лет.

Женя Лебедин — что о нем известно

Звезда экранов Женя Лебедин родился 20 сентября 2007 года в Киеве, учился в лицее и занимался в детской театральной студии. Знаменитым мальчик стал благодаря тете, которая решила, что его миловидная внешность точно привлечет внимание рекламщиков и режиссеров.

Женя Лебедин
Женя Лебедин стал известным с 4 лет

И тетя, разославшая фотографии 4-летнего Жени в разные агентства, не ошиблась, ведь выразительные глаза, милая улыбка и кудряшки мальчика не остались незамеченными.

Женя Лебедин
Женя Лебедин сначала снимался в рекламе, затем его позвали в кино

С 4 лет Женя начал сниматься в рекламе, а затем его позвали в кино. Свои первые гонорары он тратил на игрушки. Отцу мальчика поначалу не нравилось, что его сын в таком юном возрасте уже начал зарабатывать деньги, но мама и Женя изменили его мнение, потому что в их семье заведено искать компромиссные решения.

Женя Лебедин
Женя Лебедин снялся в 32 кинофильмах

На счету актера 32 голи в различных проектах, среди которых "Захар беркут", "Любить и верить", "Папа Дэн", "Крепостная". Более того, Женя снялся в главной роли в "Рождественской истории" вместе с Тиной Кароль.

Женя Лебедин
Женя Лебедин и Тина Кароль в "Рождественской истории"

В 2015 году Лебедин выиграл в телевизионном шоу "Маленькие гиганты" и это с тало важным этапом в его карьере. Ему предрекали большое будущее в кинематографе.

Женя Лебедин
Женя Лебедин победил в проекте "Маленькие гиганты"

Где сейчас Женя Лебедин и чем занимается

Звезда украинских фильмов Женя Лебедин в 2020 году дал интервью программе "ЖВЛ", в котором рассказал, что увлечен киноискусством и планировал связать свою жизнь с этой сферой. Актер рассказал, что много лет не тратит свои гонорары, потому что собирал деньги на обучение в New York Film Academy (NYFA).

Женя Лебедин
Как изменился актер Женя Лебедин

Тогда юноша, которому было 13 лет, еще увлекался кикбоксингом, но признался, что публичная жизнь для него утомительна. Лебедин не стремился к публичности, а хотел побыть просто ребенком.

Стоит отметить, что в 2014 году Женя принял решение отказаться от участия в любых российских проектах. Это был его осознанный выбор.

Женя Лебедин
Женя Лебедин пропал с экранов

Сейчас Женя Лебедин ведет закрытый образ жизни и несмотря на большие успехи в кино, не появляется в медийном пространстве. Скоро ему исполнился 18 лет. Социальные сети он не ведет, поэтому фанатам остается только догадываться, чем Женя занимается вне рамок киноиндустрии.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и как изменился актер из "Сватов", сыгравший одного из двойняшек. Он строил карьеру в Украине, затем уехал.

Теги:
#Актер #Женя Лебедин #фильмы