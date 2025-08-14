Рус

У чотири роки зачарував всю Україну своєю посмішкою та кучерями: куди пропав актор Женя Лебедин (фото)

Катерина Любимова
Де зараз актор Женя Лебедин, який став відомим на всю країну у 4 роки Новина оновлена 14 серпня 2025, 20:23
Де зараз актор Женя Лебедин, який став відомим на всю країну у 4 роки. Фото Колаж "Телеграфу"

Талант та миловидна зовнішність Жені не залишилися непоміченими

Український актор Женя Лебедин, як і Софія Стеценко, яка зіграла онуку Женю у "Сватах", став улюбленцем публіки з раннього дитинства. Хлопчик із милою посмішкою та кучерями став знаменитим на всю Україну ще у чотири роки й швидко завоював любов глядачів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Женя Лебедин та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти про юнака, якому незабаром виповниться вже 18 років.

Женя Лебедин — що про нього відомо

Зірка екранів Женя Лебедин народився 20 вересня 2007 року в Києві, навчався у ліцеї та займався у дитячій театральній студії. Знаменитим хлопчик став завдяки тітці, яка вирішила, що його миловидна зовнішність точно приверне увагу рекламників та режисерів.

Женя Лебедин
Женя Лебедин став відомим з 4 років

І тітка, яка розіслала фотографії 4-річного Жені в різні агенції, не помилилася, адже виразні очі, мила посмішка та кучерики хлопчика не залишилися непоміченими.

Женя Лебедин
Женя Лебедин спочатку знімався у рекламі, потім його покликали у кіно

З 4 років Женя почав зніматися у рекламі, а потім його покликали у кіно. Свої перші гонорари він витрачав на іграшки. Батьку хлопчика спочатку не подобалося, що його син у такому юному віці вже почав заробляти гроші, але мама та Женя змінили його думку, бо в їхній родині заведено шукати компромісні рішення.

Женя Лебедин
Женя Лебедин знявся у 32 кінофільмах

На рахунку актора 32 роліу різних проєктах, серед яких "Захар Беркут", "Кохати і вірити", "Папа Ден", "Кріпосна". Щобільше, Женя знявся у головній ролі у "Різдвяній історії" разом з Тіною Кароль.

Женя Лебедин
Женя Лебедин та Тіна Кароль у "Різдвяній історії"

У 2015 році Лебедин виграв у телевізійному шоу "Маленькі гіганти" і це стало важливим етапом у його кар’єрі. Йому пророкували велике майбутнє у кінематографі.

Женя Лебедин
Женя Лебедин переміг у проекті "Маленькі гіганти"

Де зараз Женя Лебедин і чим займається

Зірка українських фільмів Женя Лебедин у 2020 році дав інтерв’ю програмі "ЖВЛ", в якому розповів, що захоплений кіномистецтвом та планував пов’язати своє життя з цією сферою. Актор розповів, що багато років не витрачає свої гонорари, бо збирав гроші на навчання у New York Film Academy (NYFA).

Женя Лебедин
Як змінився актор Женя Лебедин

Тоді юнак, якому було 13 років, ще захоплювався кікбоксингом, але зізнався, що публічне життя його стомлює. Лебедин не прагнув публічності, а хотів побути просто дитиною.

Варто зазначити, що у 2014 році Женя ухвалив рішення відмовитися від участі у будь-яких російських проєктах. То був його усвідомлений вибір.

Женя Лебедин
Женя Лебедин зник з екранів

Зараз Женя Лебедиін веде закритий спосіб життя і, попри великі успіхи в кіно, не з’являється у медійному просторі. Незабаром йому виповнилося 18 років. Соціальні мережі він не веде, тому фанатам залишається лише здогадуватися, чим Женя займається поза рамками кіноіндустрії.

"Телеграф" писав раніше, де зараз і як змінився актор зі "Сватів", який зіграв одного з двійнят. Він будував кар’єру в Україні, потім виїхав.

