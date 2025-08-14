У чотири роки зачарував всю Україну своєю посмішкою та кучерями: куди пропав актор Женя Лебедин (фото)

Талант та миловидна зовнішність Жені не залишилися непоміченими

Український актор Женя Лебедин, як і Софія Стеценко, яка зіграла онуку Женю у "Сватах", став улюбленцем публіки з раннього дитинства. Хлопчик із милою посмішкою та кучерями став знаменитим на всю Україну ще у чотири роки й швидко завоював любов глядачів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Женя Лебедин та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти про юнака, якому незабаром виповниться вже 18 років.

Женя Лебедин — що про нього відомо

Зірка екранів Женя Лебедин народився 20 вересня 2007 року в Києві, навчався у ліцеї та займався у дитячій театральній студії. Знаменитим хлопчик став завдяки тітці, яка вирішила, що його миловидна зовнішність точно приверне увагу рекламників та режисерів.

Женя Лебедин став відомим з 4 років

І тітка, яка розіслала фотографії 4-річного Жені в різні агенції, не помилилася, адже виразні очі, мила посмішка та кучерики хлопчика не залишилися непоміченими.

Женя Лебедин спочатку знімався у рекламі, потім його покликали у кіно

З 4 років Женя почав зніматися у рекламі, а потім його покликали у кіно. Свої перші гонорари він витрачав на іграшки. Батьку хлопчика спочатку не подобалося, що його син у такому юному віці вже почав заробляти гроші, але мама та Женя змінили його думку, бо в їхній родині заведено шукати компромісні рішення.

Женя Лебедин знявся у 32 кінофільмах

На рахунку актора 32 роліу різних проєктах, серед яких "Захар Беркут", "Кохати і вірити", "Папа Ден", "Кріпосна". Щобільше, Женя знявся у головній ролі у "Різдвяній історії" разом з Тіною Кароль.

Женя Лебедин та Тіна Кароль у "Різдвяній історії"

У 2015 році Лебедин виграв у телевізійному шоу "Маленькі гіганти" і це стало важливим етапом у його кар’єрі. Йому пророкували велике майбутнє у кінематографі.

Женя Лебедин переміг у проекті "Маленькі гіганти"

Де зараз Женя Лебедин і чим займається

Зірка українських фільмів Женя Лебедин у 2020 році дав інтерв’ю програмі "ЖВЛ", в якому розповів, що захоплений кіномистецтвом та планував пов’язати своє життя з цією сферою. Актор розповів, що багато років не витрачає свої гонорари, бо збирав гроші на навчання у New York Film Academy (NYFA).

Як змінився актор Женя Лебедин

Тоді юнак, якому було 13 років, ще захоплювався кікбоксингом, але зізнався, що публічне життя його стомлює. Лебедин не прагнув публічності, а хотів побути просто дитиною.

Варто зазначити, що у 2014 році Женя ухвалив рішення відмовитися від участі у будь-яких російських проєктах. То був його усвідомлений вибір.

Женя Лебедин зник з екранів

Зараз Женя Лебедиін веде закритий спосіб життя і, попри великі успіхи в кіно, не з’являється у медійному просторі. Незабаром йому виповнилося 18 років. Соціальні мережі він не веде, тому фанатам залишається лише здогадуватися, чим Женя займається поза рамками кіноіндустрії.

