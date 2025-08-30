Младше ее на 25 лет: с кем живет актриса Кадочникова из "Тени забытых предков" и что известно о ее двух браках

Детьми легендарная актриса не обзавелась

Личная жизнь советской актрисы Ларисы Кадочниковой, запомнившейся многим по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", выдалась довольно бурной. Артистка едва не свела счеты с жизнью из-за любви, пережила скандальный развод, потеряла второго мужа и обрела счастье с мужчиной, который младше ее на 25 лет.

Сегодня, 30 августа легендарной украинской актрисе исполнилось 88 лет. "Телеграф" решил узнать некоторые детали ее личной жизни.

Любовь к женатому мужчине

Лариса Кадочникова родилась в Москве, но еще в 1960-х перебралась в Киев и посвятила жизнь драматическому театру им. Леси Украинки, где продолжает блистать на сцене и по сей день.

В 18 лет, учась в Москве, она влюбилась в художника Илью Глазунова, который был очарован ее красотой. Три года Лариса была с ним в отношениях и пыталась быть для него "идеальной", но это плохо сказывалось на ее эмоциональном состоянии.

Кадочникова в интервью OBOZ.UA призналась, что художник был женат и она знала, что ради нее он не уйдет из семьи. Когда Ларису пригласили работать за границу, их отношения завершились, но разрыв был настолько тяжелым, что актриса едва не наложила на себя руки.

Два брака Ларисы Кадочниковой

Официально в браке Лариса Кадочникова была дважды. Первым ее супругом стал режиссер и сценарист Юрий Ильенко. В браке они прожили 18 лет, а затем расстались. Детей, которых хотел муж, Ларисы родить не смогла.

Развод пары оказался непростым: супруг пытался поделить квартиру, и только после серьезного скандала актрисе удалось ее отстоять, хотя машину, дачу и деньги Ильенко забрал себе. Но несмотря на трудности, Кадочникова сохранила к нему благодарность и называла себя его музой.

Второй раз замуж звезда фильма "Тени забытых предков" вышла за директора Театра им. Леси Украинки Михаила Саранчука. Их брак, который продлился около 30 лет, был гармоничным и творческим, но в 2014 году мужчины не стало.

С кем живет 88-летняя актриса Лариса Кадочникова

Но легендарная актриса Лариса Кадочникова смогла обрести новое счастье. В ее жизни есть мужчина, с которым ей хорошо. Его зовут Андрей, он успешный адвокат и младше Ларисы на 25 лет, но это не помешало им выстроить гармоничные отношения.

Пара живет в гражданском браке уже 6 лет, для них штамп в паспорте — не главное. Познакомились они, когда артистка решала юридические вопросы после смерти второго мужа и сблизились. О своем избраннике легендарная актриса отзывается с любовью, хотя призналась, что характер у него сложный.

Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им.

