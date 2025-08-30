Молодший за неї на 25 років: з ким живе актриса Кадочникова з "Тіні забутих предків" і що відомо про її два шлюби

Дітей у легендарної актриси немає

Особисте життя радянської актриси Лариси Кадочникової, яка запам’яталася багатьом за роллю Марічки у фільмі "Тіні забутих предків", видалося досить бурхливим. Артистка ледь не звела рахунки з життям через кохання, пережила скандальне розлучення, втратила другого чоловіка і здобула щастя з чоловіком, молодшим за неї на 25 років.

Сьогодні, 30 серпня, легендарній українській актрисі виповнилося 88 років. "Телеграф" вирішив дізнатися про деякі деталі її особистого життя.

Любов до одруженого чоловіка

Лариса Кадочникова народилася у Москві, але ще у 1960-х перебралася до Києва та присвятила життя драматичному театру ім. Лесі Українки, де продовжує блищати на сцені й досі.

Лариса Кадочникова народилася у Москві

У 18 років, навчаючись у Москві, вона закохалася у художника Іллю Глазунова, який був зачарований її красою. Три роки Лариса була з ним у стосунках і намагалася бути для нього "ідеальною", але це погано позначалося на її емоційному стані.

Лариса Кадочникова була закохана у художника Іллю Глазунова

Кадочникова в інтерв’ю OBOZ.UA зізналася, що митець був одружений і вона знала, що заради неї він не піде з родини. Коли Ларису запросили працювати за кордон, їхні стосунки завершилися, але розрив був настільки важким, що актриса ледь не наклала на себе руки.

Два шлюби Лариси Кадочникової

Офіційно у шлюбі Лариса Кадочникова була двічі. Першим її чоловіком став режисер та сценарист Юрій Іллєнко. У шлюбі вони прожили 18 років, а потім розлучилися. Дітей, яких хотів чоловік, Лариса народити не змогла.

Першим чоловіком Кадочникової був режисер Юрій Іллєнко.

Розлучення пари виявилося непростим: чоловік намагався поділити квартиру, і лише після серйозного скандалу актрисі вдалося її відстояти, хоча машину, дачу та гроші Іллєнко забрав собі. Але попри труднощі, Кадочникова зберегла до нього подяку і називала себе його музою.

Лариса Кадочникова з другим чоловіком

Вдруге заміж зірка фільму "Тіні забутих предків" вийшла за директора театру ім. Лесі Українки Михайла Саранчука. Їхній шлюб, який тривав близько 30 років, був гармонійним та творчим, але у 2014 році чоловіка не стало.

З ким живе 88-річна актриса Лариса Кадочникова

Але легендарна актриса Лариса Кадочникова змогла зустріти нове щастя. У її житті є чоловік, із яким їй добре. Його звуть Андрій, він успішний адвокат і молодший за Ларису на 25 років, але це не завадило їм вибудувати гармонійні стосунки.

Пара живе у цивільному шлюбі вже 6 років, для них штамп у паспорті – не головне. Познайомилися вони, коли артистка розв'язала юридичні питання після смерті другого чоловіка й вони зблизилась. Про свого обранця легендарна актриса висловлюється з любов’ю, хоча зізналася, що характер у нього складний.

Гарний, дуже розумний та неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він так переживатиме за долю України, допомагатиме. Я дуже пишаюся ним. Лариса Кадочникова

