От пацифиста до защитника Украины: что известно о сыне Харчишина и почему отец не знает, где он служит

Дмитрий защищает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения

Старший сын фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина с начала полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту Украины. Однако до войны он был далек от военного дела. Однако отец не "отпускал" его и даже признавался, что фактически сын его обманул, пойдя служить.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о сыне Валерия Харчишина Дмитрии. Мы также покажем, как он выглядит.

Что известно о старшем сыне Валерия Харчишина

До 2022 года Дмитрий не собирался становиться военным — он окончил философский факультет. Более того, он всегда считал оружие символом бессмысленности, потому что, по его словам, "это большая тупость — уничтожать других". Об этом рассказывал Валерий Харчишин в интервью "Апострофу".

Валерий Харчишин

Однако именно война изменила его мировоззрение. Уже с первого дня полномасштабного вторжения он стал на защиту своего государства. Для того чтобы вступить в армию, Дмитрий даже обманул отца. Об этом музыкант рассказал в программе "Розмова".

Он попросил меня, чтобы я оставался отцом с малышами, а он объявил, что идет в ТРО. Я ему сказал: "Жди, давай мы займемся безопасностью малышей, а потом будем разбираться, кто пойдет — я или ты". Он согласился, поехал в Житомир и на следующий день у него был АК. Я спросил, чего он не посоветовался, на что он ответил: "Ты сказал "потом", а "потом" может и не быть". Вот и все Валерий Харчишин

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием

Сначала Дмитрий стал сапером и работал на северном направлении – закладывал и обезвреживал взрывчатку, работал с минированием и мостовыми блоками. Позже парня перевели на офицерские курсы, где он начал обучать новых саперов — то есть передавать свой опыт и навыки.

Отношения Валерия с сыном во время войны

Музыкант отметил, что службу сына он переживает достаточно тяжело. Поэтому он намеренно ограничил их общение. Валерий редко звонит по телефону сыну, не знает, в какой части он служит и не знаком с его командиром. Это он делает для того, чтобы не создавать возможные угрозы или коррупционные риски. Об этом Харчишин рассказал в интервью Маричке Падалко.

Когда Дмитрия перевели в штаб в Житомире, он возмутился, подумав, что это вмешательство отца. Валерий объясняет, что это абсолютно независимое решение командования, а его команда, наоборот, была направлена на то, чтобы сын был менее заметным и безопасным на службе.

Валерий признался, что с начала войны наблюдал заметное изменение у сына: из пацифиста он стал сильным и уверенным человеком — ощущения, вызвавшие у отца гордость. К слову, Дмитрий пошел на войну не один — рядом с другом, который, к сожалению, погиб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Сергея Жадана. Сын унаследовал внешность отца, а дочь — его талант.