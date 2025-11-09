Внезапная смерть во сне: где похоронена актриса Оксана Батько-Нищук, которой не стало в 43 года

У Батько-Нищук остался сын Олекса

Оксана Батько-Нищук – заслуженная артистка Украины, которая была актрисой Национального драматического театра имени Франко. Она состояла в браке с актером Евгением Нищуком. Батько-Нищук внезапно умерла в 43 года.

Что нужно знать:

Батько-Нищук прославилась ролью Мавки в спектакле "Лесная песня"

Причину смерти актрисы не сообщали

Батько-Нищук не стало в 2016 году

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность актрисы и где ее похоронили.

Что известно об Оксане Батько-Нищук

Оксана Батько родилась в 1973 году в Коломые на Ивано-Франковщине. Она изучала театральное искусство в университете имени Ивана Карпенко-Карого в Киеве. Оксана дебютировала в роли Мавки в спектакле "Лесная песня" по мотивам произведения Леси Украинки. В 1993 году Батько стала актрисой драматического театра имени Франко.

Батько-Нищук в роли Мавки в спектакле "Лесная песня", фото из сети

Актриса исполняла роль Обезьянки в спектакле "Остерегайся льва", Мавры — в "Брат Чичиков", Рэне — в "Маркиза де Сад", Корделию — в "Король Лир", Мириам — в "Голгофы". На протяжении карьеры Оксана играла в двух фильмах — "Прощание с Каиром" и короткометражке "Отсчет".

Батько-Нищук в театре, фото из сети

В 2006 году Батько вышла замуж за актера Евгения Нищука. У них родился сын Олекса.

Где похоронена Оксана Батько-Нищук

Актриса скончалась во сне в 2016 году. Ей было тогда 43 года. Официальную причину смерти не сообщали. Однако Евгений писал, что жена близко к сердцу воспринимала мир, поэтому ее не стало из-за "любви, которая сделала ее уязвимой".

Прощание с Батько-Нищук

Прощание с Батько-Нищук состоялось в театре имени Франко. Актрису провели в последний путь родные, близкие, друзья и коллеги. Женщину похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На могиле Батько-Нищук установили белый крест, обложенный венками и живыми цветами. Также некоторое время на месте захоронения можно было увидеть портрет актрисы в вышитой рубашке.

Могила Батько-Нищук после похорон, фото Сергея Котова

Позже на могиле Батько-Нищук установили высокий памятник с венками и живыми цветами. Статуя стала напоминанием об одной из лучших ролей Оксаны — Мавки из "Лесной песни". К могиле актрисы ведут три ступени, украшенные национальными узорами. Перед местом захоронения установлены небольшие декоративные двери.

К могиле Батько-Нищук ведет лестница, фото Сергея Котова

Статуя на могиле Батько-Нищук, фото Сергея Котова

