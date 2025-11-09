Раптова смерть уві сні: де похована акторка Оксана Батько-Нищук, якої не стало у 43 роки

У Батько-Нищук залишився син Олекса

Оксана Батько-Нищук — заслужена артистка України, яка була акторкою Національного драматичного театру імені Франка. Вона перебувала у шлюбі з актором Євгеном Нищуком. Батько-Нищук раптово померла у 43 роки.

Що треба знати:

Батько-Нищук прославилась роллю Мавки у виставі "Лісова пісня"

Причину смерті акторки не повідомляли

Батько-Нищук не стало у 2016 році

"Телеграф" розповість, якою була діяльність акторки і де її поховали.

Що відомо про Оксану Батько-Нищук

Оксана Батько народилась у 1973 році у Коломиї на Івано-Франківщині. Вона вивчала театральне мистецтво в університеті імені Івана Карпенка-Карого у Києві. Оксана дебютувала у ролі Мавки у виставі "Лісова пісня" за мотивами твору Лесі Українки. У 1993 році Батько стала акторкою драматичного театру імені Франка.

Батько-Нищук у ролі Мавки у виставі "Лісова пісня", фото з мережі

Акторка виконувала роль Мавпочки у виставі "Остерігайся лева", Маври — у "Брате Чичикове", Рене — у "Маркіза де Сад", Корделію — у "Король Лір", Міріам — у "Голгофи". Упродовж кар'єри Оксана грала у двох фільмах — "Прощання з Каїром" та короткометражці "Відлік".

Батько-Нищук у театрі, фото з мережі

У 2006 році Батько побралась з актором Євгеном Нищуком. У них народився син Олекса.

Де похована Оксана Батько-Нищук

Акторка померла уві сні у 2016 році. Їй було тоді 43 роки. Офіційну причину смерті не повідомляли. Однак Євген писав, що дружина близько до серця сприймала світ, тому її не стало через "любов, яка зробила її вразливою".

Прощання з Батько-Нищук

Прощання з Батько-Нищук відбулося у театрі імені Франка. Акторку провели в останній путь рідні, близькі, друзі та колеги. Жінку поховали на Байковому кладовищі у Києві. На могилі Батько-Нищук встановили білий хрест, обкладений вінками та живими квітами. Також певний час на місці поховання можна було побачити портрет акторки у вишитій сорочці.

Могила Батько-Нищук після похорону, фото Сергія Котова

Пізніше на могилі Батько-Нищук встановили високий пам'ятник з віночком і заквітчаним вбранням. Статуя стала нагадуванням про одну з найкращих ролей Оксани — Мавки з "Лісової пісні". До могили акторки ведуть три сходинки, прикрашені національними візерунками. Перед місцем поховання встановлені невеликі декоративні двері.

До могили Батько-Нищук ведуть сходи, фото Сергія Котова

Статуя на могилі Батько-Нищук, фото Сергія Котова

