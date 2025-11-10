Поразительно похож на Джексона: как выглядит племянник певца, сыгравший его в фильме "Майкл" (фото)

Племянник Джексона с 12 лет занимается музыкой

Легендарный певец Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году, оставив после себя наследие, продолжающее вдохновлять миллионы. В следующем году на большие экраны выйдет биографический фильм о "короле поп-музыки", главную роль в которой сыграл его племянник Джаафар Джексон.

Что известно:

Будущий фильм "Майкл" расскажет о жизни и творчестве Майкла Джексона, первый трейлер киноленты за день собрал более 100 млн просмотров

Главную роль в байопике сыграл племянник Джексона Джаафар, который удивительно похож на певца

Кто такой Джаафар Джексон и что о нем известно

Джаафар Джексон родился 25 июля 1996 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Он второй сын Джермейна Джексона, брата легендарного Майкла Джексона, и с раннего возраста был окружен миром шоу-бизнеса.

Джаафар Джексон, фото: Getty Images

В 12 лет Джаафар активно занялся музыкой, а также увлекался танцами, что стало важной частью его взросления. В детстве он мечтал стать профессиональным гольфистом, однако любовь к музыке и наследие семьи определили его дальнейший путь.

Карьера Джаафара развивалась постепенно: он выпускал собственные песни, участвовал в музыкальных проектах и выступал на сцене, демонстрируя талант и харизму, унаследованные от знаменитой династии Джексонов.

Майкл Джексон и его племянник Джаафар

Но настоящий всплеск интереса публики ему удалось получить благодаря главной роли в биографической кинокартине "Майкл", которая расскажет о жизни и творчестве его легендарного дяди.

Джаафар поразительно похож на Майкла Джексона

Создатели фильмы выбрали для главной роли племянника "короля поп-музыки", потому что он удивительно на него похож. Более того, благодаря голосу и эластичным танцам в нем как будто "оживает" сам Джексон.

У Джафара каждый взгляд, каждая нота, каждое танцевальное движение — это Майкл. Он воплощает Майкла так, как не смог бы ни один другой актер Грэм Кинг

В интервью Джаафар признавался, что для него большая честь играть дядю и что это одновременно огромная ответственность. Эксперты и поклонники уже отметили, что его игра позволяет почувствовать дух Майкла Джексона на экране, а съемки фильма стали для молодого артиста дебютными.

Джаафар Джексон в фильме "Майкл"

Отметим, что первый трейлер фильма "Майкл" за 24 часа набрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру. Он стал самым просматриваемым среди всех музыкальных биографических фильмов в истории.

Фильм "Майкл"

Выход фильма "Майкл" в США запланирован на 24 апреля 2026 года. Международный прокат обеспечит компания Universal Pictures.

