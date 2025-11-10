Поразительно похож на Джексона: как выглядит племянник певца, сыгравший его в фильме "Майкл" (фото)
Легендарный певец Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году, оставив после себя наследие, продолжающее вдохновлять миллионы. В следующем году на большие экраны выйдет биографический фильм о "короле поп-музыки", главную роль в которой сыграл его племянник Джаафар Джексон.
Кто такой Джаафар Джексон и что о нем известно
Джаафар Джексон родился 25 июля 1996 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Он второй сын Джермейна Джексона, брата легендарного Майкла Джексона, и с раннего возраста был окружен миром шоу-бизнеса.
В 12 лет Джаафар активно занялся музыкой, а также увлекался танцами, что стало важной частью его взросления. В детстве он мечтал стать профессиональным гольфистом, однако любовь к музыке и наследие семьи определили его дальнейший путь.
Карьера Джаафара развивалась постепенно: он выпускал собственные песни, участвовал в музыкальных проектах и выступал на сцене, демонстрируя талант и харизму, унаследованные от знаменитой династии Джексонов.
Но настоящий всплеск интереса публики ему удалось получить благодаря главной роли в биографической кинокартине "Майкл", которая расскажет о жизни и творчестве его легендарного дяди.
Создатели фильмы выбрали для главной роли племянника "короля поп-музыки", потому что он удивительно на него похож. Более того, благодаря голосу и эластичным танцам в нем как будто "оживает" сам Джексон.
У Джафара каждый взгляд, каждая нота, каждое танцевальное движение — это Майкл. Он воплощает Майкла так, как не смог бы ни один другой актер
В интервью Джаафар признавался, что для него большая честь играть дядю и что это одновременно огромная ответственность. Эксперты и поклонники уже отметили, что его игра позволяет почувствовать дух Майкла Джексона на экране, а съемки фильма стали для молодого артиста дебютными.
Отметим, что первый трейлер фильма "Майкл" за 24 часа набрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру. Он стал самым просматриваемым среди всех музыкальных биографических фильмов в истории.
Выход фильма "Майкл" в США запланирован на 24 апреля 2026 года. Международный прокат обеспечит компания Universal Pictures.
