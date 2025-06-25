Золотой гроб с его телом спрятали в бетоне: как выглядит могила Майкла Джексона и от чего он умер в 50 лет

Церемония прощания с артистом транслировалась во многих странах мира

Легендарный американский певец Майкл Джексон, который носил титул "Короля поп-музыки", скончался ровно 16 лет назад, 25 июня 2009 года. У него осталось трое детей и огромное творческое наследие, которое продолжает вдохновлять поклонников по всему миру.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Майкла Джексона и где он похоронен. Мы напомним, от чего в 50 лет скончался кумир миллионов слушателей.

Майкл Джексон — что о нем известно

Американский певец Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки. Свой творческий путь он начал в юности с группы The Jackson 5, выступая вместе с братьями. С детства Майкл выделялся хорошими вокальными данными, харизмой и пластикой. Группа быстро добилась успеха, а Джексон стал ее центральной фигурой.

Майкл Джексон начинал с группы "The Jackson 5", Фото: Getty Images

В 1970-х Майкл отправился в сольное плавание и постепенно отходил от образа подростковой звезды. Настоящий прорыв в его карьере произошел в 1982 году с выходом альбома Thriller, который стал самым продаваемым в истории и принес артисту мировое признание.

Пик карьеры Майкл Джексон произошел в 1982 году, Фото: Getty Images

Клипы Майкла Джексона, особенно Billie Jean и Beat It, стали мегапопулярными и задали новые стандарты в индустрии, а его "лунная походка" стала танцевальной легендой.

Майкл Джексон стал "Королем поп-музыки", Фото: Getty Images

Майкл Джексон полностью отдавался любимому делу, экспериментировал со звуком, образами, поэтому заслуженно получил звание "Короля поп-музыки". Певец стал обладателем 15 премий "Грэмми" и оказал колоссальное влияние на целые поколения артистов.

От чего умер Майкл Джексон и как выглядит его могила

Ровно 16 лет назад, 25 июня 2009 году легендарный исполнитель Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет. Утром врач сделал ему инъекцию пропофола (снотворного средства), а через два часа вернулся и увидел Джексона лежащим на кровати с широкими открытыми глазами и ртом.

Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет, Фото: Getty Images

Артисту вызвали "скорую" помощь, которая пыталась его реанимировать, но усилия врачей оказались безуспешными. 7 июня в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмам в Зале Свободы, прошла церемония прощания с артистом, которую транслировали во многих странах мира.

Похороны Майкла Джексона, Фото: Getty Images

Майкла Джексона похоронили в золотом гробу, Фото: Getty Images

"Король поп-музыки" был похоронен в гробу, изготовленном из бронзы и покрытый 14-каратным золотом, внутри него была синяя бархатная обивка. Стоимость гроба составляла примерно 25 тысяч долларов.

Гроб с телом Майкла Джексона, Фото: Getty Images

Гроб с телом был закрыт, представители семьи отметили, что во время реанимационных мероприятий лицо Джексона было сильно повреждено. Похоронили его лишь 3 сентября в Большом мавзолее на кладбище Forest Lawn в Глендейле (Калифорния). Доступ для прессы на мероприятие был закрыт.

Похорогны Майкла Джексона прошли вечером в закрытом формате, Фото: Getty Images

Внутри гроба находились личные вещи Джексона, включая его культовую белую перчатку и записки от его детей, в которых они выражали свою любовь и скорбь. А чтобы защитить гроб от возможных осквернителей и вандалов, семья решила положить гроб в бетонную "капсулу". Внутри склепа также установили систему видеонаблюдения.

Как выглядит могила Майкла Джексона в Большом мавзолее

Отметим, что похороны Майкла Джексона были окружены большим количеством слухов и теорий заговора, в том числе и о том, что он мог инсценировать свою смерть.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная 26-летняя дочь поп-легенды Майкла Джексона. Девушка резала себя и хотела покончить с собой.