Золоту труну з його тілом заховали в бетоні: як виглядає могила Майкла Джексона і від чого він помер у 50 років

Церемонія прощання з артистом транслювалася у багатьох країнах світу

Легендарний американський співак Майкл Джексон, який носив титул "Короля поп-музики", помер рівно 16 років тому, 25 червня 2009 року. У нього залишилося троє дітей та величезна творча спадщина, яка продовжує надихати шанувальників у всьому світі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Майкла Джексона і де його поховано. Ми нагадаємо, від чого у 50 років помер кумир мільйонів слухачів.

Майкл Джексон — що про нього відомо

Американський співак Майкл Джексон став одним із найуспішніших виконавців в історії поп-музики. Свій творчий шлях він почав у юності з гурту The Jackson 5, виступаючи разом із братами.

Майкл Джексон починав із гурту "The Jackson 5", Фото: Getty Images

У 1970-х Майкл вирушив у сольне плавання та поступово відходив від образу підліткової зірки. Справжній прорив у його кар’єрі стався у 1982 році з виходом альбому Thriller, який став найбільш продаваним в історії та приніс артисту світове визнання.

Пік кар’єри Майкл Джексон відбувся у 1982 році, Фото: Getty Images

Кліпи Майкла Джексона, особливо Billie Jean і Beat It, стали мегапопулярними та задали нові стандарти в індустрії, а його "місячна хода" стала танцювальною легендою.

Майкл Джексон став "Королем поп-музики", Фото: Getty Images

Майкл Джексон повністю віддавався улюбленій справі, експериментував зі звуком, образами, тож заслужено отримав звання "Короля поп-музики". Співак став володарем 15 премій "Ґреммі" і вплинув на цілі покоління артистів.

Від чого помер Майкл Джексон і як виглядає його могила

Рівно 16 років тому, 25 червня 2009 року, легендарний виконавець Майкл Джексон помер у віці 50 років. Вранці лікар зробив йому ін’єкцію пропофолу (снодійного засобу), а за дві години повернувся і побачив Джексона лежачим на ліжку з широкими відкритими очима та ротом.

Майкл Джексон помер у віці 50 років, Фото: Getty Images

Артисту викликали "швидку" допомогу, яка намагалася його реанімувати, але зусилля лікарів виявилися марними. 7 червня у Лос-Анджелесі, на Голлівудських пагорбах у Залі Свободи, відбулася церемонія прощання з артистом, яку транслювали у багатьох країнах світу.

Похорон Майкла Джексона, Фото: Getty Images

Майкла Джексона поховали у золотій труні, Фото: Getty Images

"Король поп-музики" був похований у труні, виготовленій з бронзи та вкритій 14-каратним золотом, усередині нього була синя оксамитова оббивка. Вартість труни становила приблизно 25 тисяч доларів.

Труна з тілом Майкла Джексона, Фото: Getty Images

Труна з тілом була закрита, представники сім’ї зазначили, що під час реанімаційних заходів обличчя Джексона було сильно пошкоджено. Поховали його лише 3 вересня у Великому мавзолеї на цвинтарі Forest Lawn у Глендейлі (Каліфорнія). Доступ до преси на захід було закрито.

Похорогни Майкла Джексона пройшли ввечері у закритому форматі, Фото: Getty Images

Усередині труни знаходилися особисті речі Джексона, включаючи його культову білу рукавичку і записки від його дітей, в яких вони висловлювали свою любов і скорботу. А щоб захистити труну від можливих осквернителів та вандалів, сім'я вирішила покласти труну в бетонну "капсулу". Усередині склепу також встановили систему відеоспостереження.

Як виглядає могила Майкла Джексона у Великому мавзолеї

Зазначимо, що похорон Майкла Джексона був оточений великою кількістю чуток і теорій змови, у тому числі й про те, що він міг інсценувати свою смерть.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина 26-річна дочка поп-легенди Майкла Джексона. Дівчина різала себе і хотіла накласти на себе руки.