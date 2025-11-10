Напрочуд схожий на Джексона: як виглядає племінник співака, який зіграв його у фільмі "Майкл" (фото)

Племінник Джексона з 12 років займається музикою

Легендарний співак Майкл Джексон пішов із життя у 2009 році, залишивши після себе спадщину, яка продовжує надихати мільйони. Наступного року на великі екрани вийде біографічний фільм про "корола поп-музики", головну роль у якому зіграв його племінник Джаафар Джексон.

Що відомо:

Майбутній фільм "Майкл" розповість про життя та творчість Майкла Джексона, перший трейлер кінострічки за день зібрав понад 100 млн переглядів

Головну роль у байопіку зіграв племінник Джексона Джаафар, який напрочуд схожий на співака

Хто такий Джаафар Джексон і що про нього відомо

Джаафар Джексон народився 25 липня 1996 року у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Він другий син Джермейна Джексона, брата легендарного Майкла Джексона, і з раннього віку був оточений світом шоубізнесу.

Джаафар Джексон, фото: Getty Images

У 12 років Джаафар активно зайнявся музикою, а також захоплювався танцями, що стало важливою частиною його дорослішання. У дитинстві він мріяв стати професійним гольфістом, проте любов до музики та спадщина сім’ї визначили його подальший шлях.

Кар’єра Джаафара розвивалася поступово: він випускав власні пісні, брав участь у музичних проєктах та виступав на сцені, демонструючи талант та харизму, успадковані від знаменитої династії Джексонів.

Майкл Джексон та його племінник Джаафар

Але справжній сплеск інтересу публіки йому вдалося отримати завдяки головній ролі в біографічній кінокартині "Майкл", яка розповість про життя та творчість його легендарного дядька.

Джаафар напрочуд схожий на Майкла Джексона

Творці фільми обрали для головної ролі племінника "короля поп-музики", тому що він на диво на нього схожий. Щобільше, завдяки голосу та еластичним танцям у ньому начебто "оживає" сам Джексон.

У Джафара кожен погляд, кожна нота, кожен танцювальний рух це Майкл. Він втілює Майкла так, як не зміг би жоден інший актор Грем Кінг

В інтерв’ю Джаафар зізнавався, що для нього велика честь грати дядька і що це водночас величезна відповідальність. Експерти та шанувальники вже відзначили, що його гра дозволяє відчути дух Майкла Джексона на екрані, а зйомки фільму стали для молодого артиста дебютними.

Джаафар Джексон у фільмі "Майкл"

Зазначимо, що перший трейлер фільму "Майкл" за 24 години набрав 116,2 мільйона переглядів у всьому світі. Він став найпопулярнішим серед усіх музичних біографічних фільмів в історії.

Фільм "Майкл"

Вихід фільму "Майкл" у США заплановано на 24 квітня 2026 року. Міжнародний прокат забезпечить компанія Universal Pictures.

