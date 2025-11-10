Напрочуд схожий на Джексона: як виглядає племінник співака, який зіграв його у фільмі "Майкл" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Племінник Джексона з 12 років займається музикою
Легендарний співак Майкл Джексон пішов із життя у 2009 році, залишивши після себе спадщину, яка продовжує надихати мільйони. Наступного року на великі екрани вийде біографічний фільм про "корола поп-музики", головну роль у якому зіграв його племінник Джаафар Джексон.
Що відомо:
- Майбутній фільм "Майкл" розповість про життя та творчість Майкла Джексона, перший трейлер кінострічки за день зібрав понад 100 млн переглядів
- Головну роль у байопіку зіграв племінник Джексона Джаафар, який напрочуд схожий на співака
Хто такий Джаафар Джексон і що про нього відомо
Джаафар Джексон народився 25 липня 1996 року у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Він другий син Джермейна Джексона, брата легендарного Майкла Джексона, і з раннього віку був оточений світом шоубізнесу.
У 12 років Джаафар активно зайнявся музикою, а також захоплювався танцями, що стало важливою частиною його дорослішання. У дитинстві він мріяв стати професійним гольфістом, проте любов до музики та спадщина сім’ї визначили його подальший шлях.
Кар’єра Джаафара розвивалася поступово: він випускав власні пісні, брав участь у музичних проєктах та виступав на сцені, демонструючи талант та харизму, успадковані від знаменитої династії Джексонів.
Але справжній сплеск інтересу публіки йому вдалося отримати завдяки головній ролі в біографічній кінокартині "Майкл", яка розповість про життя та творчість його легендарного дядька.
Творці фільми обрали для головної ролі племінника "короля поп-музики", тому що він на диво на нього схожий. Щобільше, завдяки голосу та еластичним танцям у ньому начебто "оживає" сам Джексон.
У Джафара кожен погляд, кожна нота, кожен танцювальний рух це Майкл. Він втілює Майкла так, як не зміг би жоден інший актор
В інтерв’ю Джаафар зізнавався, що для нього велика честь грати дядька і що це водночас величезна відповідальність. Експерти та шанувальники вже відзначили, що його гра дозволяє відчути дух Майкла Джексона на екрані, а зйомки фільму стали для молодого артиста дебютними.
Зазначимо, що перший трейлер фільму "Майкл" за 24 години набрав 116,2 мільйона переглядів у всьому світі. Він став найпопулярнішим серед усіх музичних біографічних фільмів в історії.
Вихід фільму "Майкл" у США заплановано на 24 квітня 2026 року. Міжнародний прокат забезпечить компанія Universal Pictures.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина 26-річна дочка поп-легенди Майкла Джексона. Дівчина різала себе і хотіла накласти на себе руки.