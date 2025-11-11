Постарели и изменили имидж: как выглядят актеры "Сумерки" 17 лет спустя
Актеры из "Сумерек" продолжают играть в кино
С момента выхода фильма "Сумерки" на экраны прошло почти 17 лет. Это романтично-фантастическая лента, которая была безумно популярна в 2000-х. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
Что нужно знать:
- Паттинсон и Стюарт были вместе около 5 лет
- В 2024 году Паттинсон впервые стал отцом
- В 2025 году Стюарт вышла замуж за девушку
Что известно о Роберте Паттинсоне и Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон родился в Лондоне в 1986 году. Он исполнил роль Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и бокал огня". Однако всемирную известность актер получил, снявшись в картине "Сумерки", которая вышла несколькими частями. Также Роберт исполнял одну из главных ролей в ленте "Воды слонам!". Он воплотил студента-ветеринара, работающего в цирке.
В 2020 году Паттинсон появился в фильме Кристофера Нолана "Тенет", где получил одну из ведущих ролей. А в 2022 году Роберт превратился в Бэтмена в блокбастере Мэтта Ривза. Также актер играл в картинах "Потерянный город Z", "В ожидании варваров", "На высоте", "Дьявол всегда здесь", "Королева пустыни".
Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Она играет в кино с детства. Кристен воплотила подростка Люси Гардвик в "Стране женщин", которая влюбилась в искателя приключений. Лучшей ее работой стала роль Беллы Свон в фильме "Сумерки".
Интересно, что на съемочной площадке между Паттинсоном и Стюарт зародились чувства. Несколько лет они находились в отношениях. В 2012 году актриса изменила партнеру с режиссером Рупертом Сандерсом — в сети появилось фото их поцелуя.
Также Стюарт играла в фильмах "Против всех врагов: история Джин Сиберг", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Преступления будущего", "Любовь, ложь и кровопролитие".
Как изменились актеры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт
Паттинсон продолжает играть в кино. В 2025 году он получил главные роли в черных трагикомедиях "Мики 17" и "Сдохни, любимый". В первом идет речь о путешествии космического корабля, а во втором — о женщине, у которой появляются проблемы с психическим здоровьем на фоне кризиса в браке.
Недавно в сети появилось фото Паттинсона со съемок нового фильма Here Comes The Flood. Его персонаж выглядел истощенным и небрежным. Пользователи сети пошутили, что находятся в таком же состоянии в конце рабочей недели.
С 2018 года Роберт находится в отношениях с моделью Сьюки Уотерхаус. В 2024 году он впервые стал отцом – избранница родила дочь.
Стюарт также продолжает сниматься в фильмах — одним из последних является романтическая лента "Люби меня". В 2017 году актриса подтвердила свою бисексуальность. В 2025 году Кристен вышла замуж за сценаристку Дилан Майер. Они отметили свадьбу в кругу близких.
