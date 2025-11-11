Постарели и изменили имидж: как выглядят актеры "Сумерки" 17 лет спустя

Актеры из "Сумерек" продолжают играть в кино

С момента выхода фильма "Сумерки" на экраны прошло почти 17 лет. Это романтично-фантастическая лента, которая была безумно популярна в 2000-х. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.

Что нужно знать:

Паттинсон и Стюарт были вместе около 5 лет

В 2024 году Паттинсон впервые стал отцом

В 2025 году Стюарт вышла замуж за девушку

Что известно о Роберте Паттинсоне и Кристен Стюарт

Роберт Паттинсон родился в Лондоне в 1986 году. Он исполнил роль Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и бокал огня". Однако всемирную известность актер получил, снявшись в картине "Сумерки", которая вышла несколькими частями. Также Роберт исполнял одну из главных ролей в ленте "Воды слонам!". Он воплотил студента-ветеринара, работающего в цирке.

Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер, фото Getty Images

Паттинсон в 2000-х, фото Getty Images

В 2020 году Паттинсон появился в фильме Кристофера Нолана "Тенет", где получил одну из ведущих ролей. А в 2022 году Роберт превратился в Бэтмена в блокбастере Мэтта Ривза. Также актер играл в картинах "Потерянный город Z", "В ожидании варваров", "На высоте", "Дьявол всегда здесь", "Королева пустыни".

Паттинсон в 2025 году, фото Getty Images

Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Она играет в кино с детства. Кристен воплотила подростка Люси Гардвик в "Стране женщин", которая влюбилась в искателя приключений. Лучшей ее работой стала роль Беллы Свон в фильме "Сумерки".

Паттинсон и Стюарт, фото Getty Images

Интересно, что на съемочной площадке между Паттинсоном и Стюарт зародились чувства. Несколько лет они находились в отношениях. В 2012 году актриса изменила партнеру с режиссером Рупертом Сандерсом — в сети появилось фото их поцелуя.

Также Стюарт играла в фильмах "Против всех врагов: история Джин Сиберг", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Преступления будущего", "Любовь, ложь и кровопролитие".

Кристен Стюарт, фото Getty Images

Как изменились актеры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Паттинсон продолжает играть в кино. В 2025 году он получил главные роли в черных трагикомедиях "Мики 17" и "Сдохни, любимый". В первом идет речь о путешествии космического корабля, а во втором — о женщине, у которой появляются проблемы с психическим здоровьем на фоне кризиса в браке.

Паттинсон в 2025 году, фото Getty Images

Недавно в сети появилось фото Паттинсона со съемок нового фильма Here Comes The Flood. Его персонаж выглядел истощенным и небрежным. Пользователи сети пошутили, что находятся в таком же состоянии в конце рабочей недели.

Роберт Паттинсон на съемках, фото Getty Images

С 2018 года Роберт находится в отношениях с моделью Сьюки Уотерхаус. В 2024 году он впервые стал отцом – избранница родила дочь.

Избранница Паттисона — Сьюки Уотерхаус с младенцем, фото с ее инстаграм-страницы

Стюарт также продолжает сниматься в фильмах — одним из последних является романтическая лента "Люби меня". В 2017 году актриса подтвердила свою бисексуальность. В 2025 году Кристен вышла замуж за сценаристку Дилан Майер. Они отметили свадьбу в кругу близких.

Стюарт с избранницей Дилан Майер, фото Getty Images

Свадьба Стюарт и ее избранницы

