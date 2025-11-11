Постаріли та змінили імідж: як виглядають актори "Сутінок" 17 років потому

Актори із "Сутінок" продовжують грати у кіно

З моменту виходу фільму "Сутінки" на екрани минуло майже 17 років. Це романтично-фантастична стрічка, яка була шалено популярною у 2000-х. Головні ролі виконали Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт.

Що треба знати:

Паттінсон і Стюарт були разом близько 5 років

У 2024 році Паттінсон вперше став батьком

У 2025 році Стюарт вийшла заміж за дівчину

Що відомо про Роберта Паттінсона і Крістен Стюарт

Роберт Паттінсон народився у Лондоні у 1986 році. Він виконав роль Седрика Дігорі у фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню". Однак всесвітню популярність актор здобув, знявшись у картині "Сутінки", яка вийшла кількома частинами. Також Роберт виконував одну з головних ролей у стрічці "Води слонам!". Він втілив студента-ветеринара, який працює у цирку.

Роберт Паттінсон, Крістен Стюарт і Тейлор Лотнер, фото Getty Images

Паттінсон у 2000-х, фото Getty Images

У 2020 році Паттінсон з'явився у фільмі Крістофера Нолана "Тенет", де отримав одну з провідних ролей. А у 2022 році Роберт перевтілився у Бетмена в блокбастері Метта Рівза. Також актор грав у картинах "Загублене місто Z", "В очікуванні варварів", "На висоті", "Диявол завжди тут", "Королева пустелі".

Паттінсон у 2025 році, фото Getty Images

Крістен Стюарт народилась у 1990 році у Лос-Анджелесі. Вона грає у кіно з дитинства. Крістен втілила підлітка Люсі Гардвік у "Країні жінок", яка закохалась у шукача пригод. Найкращою її роботою стала роль Белли Свон у фільмі "Сутінки".

Паттінсон і Стюарт, фото Getty Images

Цікаво, що на знімальному майданчику між Паттінсоном і Стюарт зародилися почуття. Кілька років вони перебували у стосунках. У 2012 році акторка зрадила партнеру з режисером Рупертом Сандерсом — у мережі з'явилось фото їхнього поцілунку.

Також Стюарт грала у фільмах "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг", "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", "Злочини майбутнього", "Любов, брехня та кровопролиття.

Крістен Стюарт, фото Getty Images

Як змінилися актори Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт

Паттінсон продовжує грати у кіно. У 2025 році він отримав головні ролі у чорних трагікомедіях "Мікі 17" і "Здохни, коханий". У першому йдеться про подорож космічного корабля, а у другому — про жінку, в якої з'являються проблеми з психічним здоров'ям на тлі кризи у шлюбі.

Паттінсон у 2025 році, фото Getty Images

Також нещодавно у мережі з'явилось фото Паттінсона зі зйомок нового фільму Here Comes The Flood. Його персонаж мав виснажений та недбалий вигляд. Користувачі мережі пожартували, що мають такий самий стан наприкінці робочого тижня.

Роберт Паттінсон на зйомках, фото Getty Images

З 2018 року Роберт перебуває у стосунках з моделлю С'юкі Вотергаус. У 2024 році він вперше став батьком — обраниця народила доньку.

Обраниця Паттісона - С'юкі Вотергаус з немовлям, фото з її інстаграм-сторінки

Стюарт також продовжує зніматися у фільмах — одним із останніх є романтична стрічка "Люби мене". У 2017 році акторка підтвердила свою бісексуальність. У 2025 році Крістен вийшла заміж за сценаристку Ділан Майєр. Вони відзначили весілля у колі близьких.

Стюарт з обраницею Ділан Майєр, фото Getty Images

Весілля Стюарт і її обраниці

