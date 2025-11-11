Постаріли та змінили імідж: як виглядають актори "Сутінок" 17 років потому
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Актори із "Сутінок" продовжують грати у кіно
З моменту виходу фільму "Сутінки" на екрани минуло майже 17 років. Це романтично-фантастична стрічка, яка була шалено популярною у 2000-х. Головні ролі виконали Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт.
Що треба знати:
- Паттінсон і Стюарт були разом близько 5 років
- У 2024 році Паттінсон вперше став батьком
- У 2025 році Стюарт вийшла заміж за дівчину
Що відомо про Роберта Паттінсона і Крістен Стюарт
Роберт Паттінсон народився у Лондоні у 1986 році. Він виконав роль Седрика Дігорі у фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню". Однак всесвітню популярність актор здобув, знявшись у картині "Сутінки", яка вийшла кількома частинами. Також Роберт виконував одну з головних ролей у стрічці "Води слонам!". Він втілив студента-ветеринара, який працює у цирку.
У 2020 році Паттінсон з'явився у фільмі Крістофера Нолана "Тенет", де отримав одну з провідних ролей. А у 2022 році Роберт перевтілився у Бетмена в блокбастері Метта Рівза. Також актор грав у картинах "Загублене місто Z", "В очікуванні варварів", "На висоті", "Диявол завжди тут", "Королева пустелі".
Крістен Стюарт народилась у 1990 році у Лос-Анджелесі. Вона грає у кіно з дитинства. Крістен втілила підлітка Люсі Гардвік у "Країні жінок", яка закохалась у шукача пригод. Найкращою її роботою стала роль Белли Свон у фільмі "Сутінки".
Цікаво, що на знімальному майданчику між Паттінсоном і Стюарт зародилися почуття. Кілька років вони перебували у стосунках. У 2012 році акторка зрадила партнеру з режисером Рупертом Сандерсом — у мережі з'явилось фото їхнього поцілунку.
Також Стюарт грала у фільмах "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг", "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", "Злочини майбутнього", "Любов, брехня та кровопролиття.
Як змінилися актори Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт
Паттінсон продовжує грати у кіно. У 2025 році він отримав головні ролі у чорних трагікомедіях "Мікі 17" і "Здохни, коханий". У першому йдеться про подорож космічного корабля, а у другому — про жінку, в якої з'являються проблеми з психічним здоров'ям на тлі кризи у шлюбі.
Також нещодавно у мережі з'явилось фото Паттінсона зі зйомок нового фільму Here Comes The Flood. Його персонаж мав виснажений та недбалий вигляд. Користувачі мережі пожартували, що мають такий самий стан наприкінці робочого тижня.
З 2018 року Роберт перебуває у стосунках з моделлю С'юкі Вотергаус. У 2024 році він вперше став батьком — обраниця народила доньку.
Стюарт також продовжує зніматися у фільмах — одним із останніх є романтична стрічка "Люби мене". У 2017 році акторка підтвердила свою бісексуальність. У 2025 році Крістен вийшла заміж за сценаристку Ділан Майєр. Вони відзначили весілля у колі близьких.
Раніше "Телеграф" розповідав про смерть одного з акторів фільму "Сутінки". Йому було 73 роки.