На две меньше: кто остался в шоу "Холостяк" после пятой недели в Карпатах

За сердце Тараса Цымбалюка продолжат бороться 9 девушек

В эту пятницу, 14 ноября, вышел пятый выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Главный герой изгнал одну из участниц прямо во время индивидуального общения, потому что узнал, что она чувствует к своему прежнему. На церемонии роз актер простился еще с одной из девушек.

Эту неделю главный герой вместе с девушками провел в Карпатах — они жили в палатках, а свидания проходили на природе. За сердце "холостяка" продолжат сражаться 9 участниц.

Кто покинул проект "Холостяк" в пятом выпуске

Диана Зотова – 24-летняя модель из Николаева, с которой Цымбалюк был знаком до проекта

– 24-летняя модель из Николаева, с которой Цымбалюк был знаком до проекта Яна Андриенко — 29-летняя учительница из Киева, с которой у Тараса было тройное свидание в этом выпуске

Диана Зотова

Яна Андриенко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Кто остался в проекте

Валерия Жуковская , 28-летняя всадница из Николаева

, 28-летняя всадница из Николаева Ирина Кулешина , 30-летняя бизнесвумен из Киева

, 30-летняя бизнесвумен из Киева Надин Головчук , 26-летняя модель из Хмельницкого

, 26-летняя модель из Хмельницкого Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова

38-летняя фитнес-тренер из Харькова Оксана Шанюк , 30-летняя косметолог из Киева

, 30-летняя косметолог из Киева Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра

28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра Юлия Коренюк, 35-летняя косметолог из Одессы

35-летняя косметолог из Одессы Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого

26-летняя модель из Хмельницкого Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере

Ирина Пономаренко, Валерия Жуковская, Анастасия Половинкина

Оксана Шанюк, Дарья Романец, Ирина Кулешина

Оксана Дзундза, Надин Головчук, Юлия Коренюк

