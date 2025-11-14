Укр

На две меньше: кто остался в шоу "Холостяк" после пятой недели в Карпатах

Наталья Дума
Новость обновлена 14 ноября 2025, 23:40
Участницы шоу "Холостяк" и главный герой Тарас Цымбалюк. Фото Колаж Телеграфу

За сердце Тараса Цымбалюка продолжат бороться 9 девушек

В эту пятницу, 14 ноября, вышел пятый выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Главный герой изгнал одну из участниц прямо во время индивидуального общения, потому что узнал, что она чувствует к своему прежнему. На церемонии роз актер простился еще с одной из девушек.

Эту неделю главный герой вместе с девушками провел в Карпатах — они жили в палатках, а свидания проходили на природе. За сердце "холостяка" продолжат сражаться 9 участниц.

Кто покинул проект "Холостяк" в пятом выпуске

  • Диана Зотова – 24-летняя модель из Николаева, с которой Цымбалюк был знаком до проекта
  • Яна Андриенко — 29-летняя учительница из Киева, с которой у Тараса было тройное свидание в этом выпуске
Диана Зотова
Диана Зотова
Яна Андриенко
Яна Андриенко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Кто остался в проекте

  • Валерия Жуковская, 28-летняя всадница из Николаева
  • Ирина Кулешина, 30-летняя бизнесвумен из Киева
  • Надин Головчук, 26-летняя модель из Хмельницкого
  • Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова
  • Оксана Шанюк, 30-летняя косметолог из Киева
  • Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра
  • Юлия Коренюк, 35-летняя косметолог из Одессы
  • Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого
  • Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере
Ирина Пономаренко, Валерия Жуковская, Анастасия Половинкина
Ирина Пономаренко, Валерия Жуковская, Анастасия Половинкина
Оксана Шанюк, Дарья Романец, Ирина Кулешина
Оксана Шанюк, Дарья Романец, Ирина Кулешина
Оксана Дзундза, Надин Головчук, Юлия Коренюк
Оксана Дзундза, Надин Головчук, Юлия Коренюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что образы Цимбалюка в "Холостяке" не дают покоя украинцам. Сеть насмешило по меньшей мере два лука "холостяка" из четвертого выпуска.

