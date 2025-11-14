На две меньше: кто остался в шоу "Холостяк" после пятой недели в Карпатах
За сердце Тараса Цымбалюка продолжат бороться 9 девушек
В эту пятницу, 14 ноября, вышел пятый выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Главный герой изгнал одну из участниц прямо во время индивидуального общения, потому что узнал, что она чувствует к своему прежнему. На церемонии роз актер простился еще с одной из девушек.
Эту неделю главный герой вместе с девушками провел в Карпатах — они жили в палатках, а свидания проходили на природе. За сердце "холостяка" продолжат сражаться 9 участниц.
Кто покинул проект "Холостяк" в пятом выпуске
- Диана Зотова – 24-летняя модель из Николаева, с которой Цымбалюк был знаком до проекта
- Яна Андриенко — 29-летняя учительница из Киева, с которой у Тараса было тройное свидание в этом выпуске
Кто остался в проекте
- Валерия Жуковская, 28-летняя всадница из Николаева
- Ирина Кулешина, 30-летняя бизнесвумен из Киева
- Надин Головчук, 26-летняя модель из Хмельницкого
- Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова
- Оксана Шанюк, 30-летняя косметолог из Киева
- Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра
- Юлия Коренюк, 35-летняя косметолог из Одессы
- Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого
- Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере
