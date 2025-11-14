Рус

На дві менше: хто залишився в шоу "Холостяк" після п'ятого тижня в Карпатах

Наталія Дума
Учасниці шоу "Холостяк" і головний герой Тарас Цимбалюк Новина оновлена 14 листопада 2025, 23:40
Учасниці шоу "Холостяк" і головний герой Тарас Цимбалюк. Фото Колаж Телеграфу

За серце Тараса Цимбалюка продовжать боротися 9 дівчат

Цієї п'ятниці, 14 листопада, вийшов п'ятий випуск шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Головний герой вигнав одну із учасниць просто під час індивідуального спілкування, бо дізнався, що вона має почуття до свого колишнього. На церемонії троянд актор попрощався ще з однією з дівчат.

Цей тиждень головний герой разом із дівчатами провів у Карпатах — вони жили у наметах, а побачення проходили на природі. За серце "холостяка" продовжать боротися 9 учасниць.

Хто покинув проєкт "Холостяк" у п'ятому випуску

  • Діана Зотова — 24-річна модель з Миколаєва, з якою Цимбалюк був знайомий до проєкту
  • Яна Андрієнко — 29-річна вчителька з Києва, з якою Тарас мав потрійне побачення в цьому випуску
Діана Зотова
Діана Зотова
Яна Андрієнко
Яна Андрієнко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Хто залишився у проєкті

  • Валерія Жуковська, 28-річна вершниця з Миколаєва
  • Ірина Кулешина, 30-річна бізнесвумен з Києва
  • Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького
  • Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренерка із Харкова
  • Оксана Шанюк, 30-річна косметологиня з Києва
  • Дар'я Романець, 28-річна ласниця весільної агенції з Дніпра
  • Юлія Коренюк, 35-річна косметологиня з Одеси
  • Ірина Пономаренко, 26-річна модель із Хмельницького
  • Анастасія Половинкіна, менеджерка у мілтек-сфері
Ірина Пономаренко, Валерія Жуковська, Анастасія Половинкіна
Ірина Пономаренко, Валерія Жуковська, Анастасія Половинкіна
Оксана Шанюк, Дар'я Романець, Ірина Кулешина
Оксана Шанюк, Дар'я Романець, Ірина Кулешина
Оксана Дзундза, Надін Головчук, Юлія Коренюк
Оксана Дзундза, Надін Головчук, Юлія Коренюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що образи Цимбалюка у "Холостяку" не дають спокою українцям. Мережу насмішило щонайменше два луки "холостяка" з четвертого випуска.

