На дві менше: хто залишився в шоу "Холостяк" після п'ятого тижня в Карпатах
За серце Тараса Цимбалюка продовжать боротися 9 дівчат
Цієї п'ятниці, 14 листопада, вийшов п'ятий випуск шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Головний герой вигнав одну із учасниць просто під час індивідуального спілкування, бо дізнався, що вона має почуття до свого колишнього. На церемонії троянд актор попрощався ще з однією з дівчат.
Цей тиждень головний герой разом із дівчатами провів у Карпатах — вони жили у наметах, а побачення проходили на природі. За серце "холостяка" продовжать боротися 9 учасниць.
Хто покинув проєкт "Холостяк" у п'ятому випуску
- Діана Зотова — 24-річна модель з Миколаєва, з якою Цимбалюк був знайомий до проєкту
- Яна Андрієнко — 29-річна вчителька з Києва, з якою Тарас мав потрійне побачення в цьому випуску
Хто залишився у проєкті
- Валерія Жуковська, 28-річна вершниця з Миколаєва
- Ірина Кулешина, 30-річна бізнесвумен з Києва
- Надін Головчук, 26-річна модель із Хмельницького
- Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренерка із Харкова
- Оксана Шанюк, 30-річна косметологиня з Києва
- Дар'я Романець, 28-річна ласниця весільної агенції з Дніпра
- Юлія Коренюк, 35-річна косметологиня з Одеси
- Ірина Пономаренко, 26-річна модель із Хмельницького
- Анастасія Половинкіна, менеджерка у мілтек-сфері
