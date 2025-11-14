На дві менше: хто залишився в шоу "Холостяк" після п'ятого тижня в Карпатах

За серце Тараса Цимбалюка продовжать боротися 9 дівчат

Цієї п'ятниці, 14 листопада, вийшов п'ятий випуск шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Головний герой вигнав одну із учасниць просто під час індивідуального спілкування, бо дізнався, що вона має почуття до свого колишнього. На церемонії троянд актор попрощався ще з однією з дівчат.

Цей тиждень головний герой разом із дівчатами провів у Карпатах — вони жили у наметах, а побачення проходили на природі. За серце "холостяка" продовжать боротися 9 учасниць.

Хто покинув проєкт "Холостяк" у п'ятому випуску

Діана Зотова — 24-річна модель з Миколаєва, з якою Цимбалюк був знайомий до проєкту

Яна Андрієнко — 29-річна вчителька з Києва, з якою Тарас мав потрійне побачення в цьому випуску

Діана Зотова

Яна Андрієнко. Фото: instagram.com/holostyakstb

Хто залишився у проєкті

Валерія Жуковська , 28-річна вершниця з Миколаєва

, 28-річна вершниця з Миколаєва Ірина Кулешина , 30-річна бізнесвумен з Києва

, 30-річна бізнесвумен з Києва Надін Головчук , 26-річна модель із Хмельницького

, 26-річна модель із Хмельницького Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренерка із Харкова

38-річна фітнес-тренерка із Харкова Оксана Шанюк , 30-річна косметологиня з Києва

, 30-річна косметологиня з Києва Дар'я Романець, 28-річна ласниця весільної агенції з Дніпра

28-річна ласниця весільної агенції з Дніпра Юлія Коренюк, 35-річна косметологиня з Одеси

35-річна косметологиня з Одеси Ірина Пономаренко, 26-річна модель із Хмельницького

26-річна модель із Хмельницького Анастасія Половинкіна, менеджерка у мілтек-сфері

Ірина Пономаренко, Валерія Жуковська, Анастасія Половинкіна

Оксана Шанюк, Дар'я Романець, Ірина Кулешина

Оксана Дзундза, Надін Головчук, Юлія Коренюк

