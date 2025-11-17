Тела убитых артист увидел в 15-летнем возрасте

Убийца бабушки и тети российского певца и альфонса Прохора Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности по делу.

Что нужно знать:

Преступник, убивший родственниц Шаляпина в 1996 году, остался без наказания

Личность убийцы раскрыли лишь через 24 года

Сам Прохор Шаляпин поддерживает российскую агрессию в Украине

Мужчина, причастный к убийству бабушки и тети Шаляпина, избежал наказания, поскольку срок давности по делу истек, сообщают росСМИ. Личность преступника удалось установить лишь спустя 24 года после трагедии. В материале дела уточняется, что убийцей оказался Алексей Лиманский, знакомый с одной из жертв. При этом в 2025 году ему дали лишь условный срок на два года за хранение наркотиков.

Убийца Алексей Лиманский

В 1996 году Лиманский проник в квартиру семьи на улице Поддубного в Волгограде. Там он нанес более 30 ножевых ранений 60-летней Людмиле Колесниковой и выстрелил в 30-летнюю Ирину Нетаеву. На следующий день их тела обнаружили родственники, среди которых был и 12-летний Шаляпин. Уточним, что женщины приходились матерью и сестрой его отчима.

Место преступления

Родственницы Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин — кто такой и что говорит о войне

Российский певец и известный в РФ альфонс, выпускник российской "Фабрики звезд", настоящее имя Андрей Захаренков. В 2022 году он поддержал российское вторжение в Украину. 19 октября того же года Украина внесла Шаляпина в санкционный список за призывы к агрессивной войне и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Прохор Шаляпин

Есть в "Миротворце" за поддержку аннексии украинского Крыма и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию.

Руководство нашей страны (РФ — ред.) отстаивает интересы большинства. Я в это верю. Общенациональные интересы. То есть мы через эту боль, унижения, проходим сейчас к светлому будущему цинично заявил Шаляпин в интервью Ксении Собчак

