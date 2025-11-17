У Росії знайшли вбивцю родичок відомого путініста і дивно з ним вчинили

Тіла вбитих артист побачив у 15-річному віці

Вбивця бабусі та тітки російського співака і альфонса Прохора Шаляпіна уникнув покарання через закінчення терміну давності у справі.

Що потрібно знати:

Злочинець, який убив родичок Шаляпіна у 1996 році, залишився без покарання

Особу вбивці розкрили лише через 24 роки

Сам Прохор Шаляпін підтримує російську агресію в Україні

Чоловік, причетний до вбивства бабусі та тітки Шаляпіна, уникнув покарання, оскільки термін давності у справі минув, повідомляють росЗМІ. Особу злочинця вдалося встановити лише через 24 роки після трагедії. У матеріалі справи уточнюється, що вбивцею виявився Олексій Лиманський, знайомий з однією з жертв. При цьому 2025 року йому дали лише умовний термін на два роки за зберігання наркотиків.

Вбивця Олексій Лиманський

У 1996 році Лиманський проник у квартиру сім’ї на вулиці Піддубного у Волгограді. Там він завдав понад 30 ножових поранень 60-річній Людмилі Колесниковій та вистрілив у 30-річну Ірину Нетаєву. Наступного дня їхні тіла виявили родичі, серед яких був і 12-річний Шаляпін. Уточнимо, що жінки доводились матір’ю та сестрою його вітчима.

Місце злочину

Родички Прохора Шаляпіна

Прохор Шаляпін — хто такий і що говорить про війну

Російський співак та відомий у РФ альфонс, випускник російської "Фабрики зірок", справжнє ім’я Андрій Захаренков. 2022 року він підтримав російське вторгнення в Україну. 19 жовтня того ж року Україна внесла Шаляпіна до списку санкцій за заклики до агресивної війни та виправдання збройної агресії РФ.

Прохор Шаляпін

Є у "Миротворці" за підтримку анексії українського Криму та свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на її територію.

Керівництво нашої країни (РФ — ред.) обстоює інтереси більшості. Я в це вірю. Загальнонаціональні інтереси. Тобто ми через цей біль, приниження, проходимо зараз до світлого майбутнього цинічно заявив Шаляпін в інтерв’ю Ксенії Собчак

Раніше повідомлялося, де похована популярна блогерка Анастасія Шеремет. Українка таємниче померла у Маямі.