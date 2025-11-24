Масляков стал фигурантом базы "Миротворец"

Сегодня, 24 ноября, российскому телеведущему Александру Маслякову исполнилось бы 84 года. Он был одним из основателей юмористической игры КВН. Масляков поддерживал полномасштабную войну России против Украины. Его не стало 8 сентября 2024 года.

Что нужно знать:

Масляков был ведущим и руководителем КВН в течение 58 лет

Телеведущий приезжал в оккупированные Крым и Донбасс

У него был рак легких

Что известно об Александре Маслякове

Масляков родился в 1941 году в Свердловске. Учился в Московском институте инженеров транспорта. С 1964 года россиянин работал на телевидении в Москве. Он вел программы "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни".

Масляков в молодости, фото из сети

Масляков был первым ведущим проекта "Что? Где? Когда?". Также с 1964 по 2022 год он работал ведущим, руководителем и режиссером программы КВН.

Масляков незаконно посещал оккупированный Крым, за что попал в базу "Миротворец". Также он развлекал захватчиков на оккупированных территориях Донбасса. Масляков поддерживал кремлевский режим, за что его проекты получали государственное финансирование.

Масляков поддерживал кремлевский режим, фото из сети

Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего участника КВН Масляков называл "марионеткой Запада", хотя хорошо его знал. Россиянин поддерживал пропагандистские нарративы и войну России против Украины.

Масляков распространял российскую пропаганду, фото из сети

Смерть и могила Александра Маслякова

Телеведущий скончался 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года. В 2022 году у Маслякова обнаружили рак легких после того, как он дважды переболел коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

На месте похорон телеведущего установили деревянный крест и черно-белый портрет. Также там было много живых цветов. Вскоре неизвестный, страдающий психическими расстройствами, осквернил могилу телеведущего — он вырвал крест и разбросал цветы. Парня задержали и отвезли в психбольницу.

Неизвестный осквернил могилу Маслякова, фото из сети

В ноябре 2025 года Маслякову установили памятник в полный рост. Авторы мемориала воспроизвели телеведущего с шарфом КВН и в костюме — так он выглядел часто на программах. Также одна рука статуи телеведущего опирается на стол в студии, как во время эфира. С другой стороны, можно увидеть столб с фамилией россиянина, на котором воссоздали Останкинскую телебашню — Масляков работал в московской студии на протяжении десятилетий.

Памятник Маслякову, фото из сети

Памятник телеведущему в полный рост, фото из сети

Масляную приносят цветы, фото из сети

Мемориал Маслякову, фото из сети

