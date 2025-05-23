Играли с Масляковым в шоу и едва не погибли в ДТП: что стало с харьковскими звездами КВН "Два товарища" и как сейчас выглядят

Веселый дуэт из Харькова запомнился многим

Юмористы из Харькова Игорь Диденко и Глеб Тимошенко были звездами КВН начиная с 1990 года. Их дуэт старше "95 квартала" и известен многим фанатам под названием "Два товарища".

После полномасштабного вторжения харьковские комики не оставили Украину. "Телеграф" рассказывает, что известно о команде "Два товарища", где сейчас Диденко с Тимошенко и как теперь выглядят.

"Два товарища", шоу с Масляковым и общий бизнес

Команда КВН "Два товарища" из Харькова — это дуэт Глеба Тимошенко и Игоря Диденко, известных своим участием в команде КВН ХАИ (Харьковского авиационного института). Они стали одними из самых ярких представителей КВН в 1990-х годах. В 1995 году команда одержала победу в Высшей лиге КВН, разделив чемпионство с московским коллективом "Эскадрон гусар". Команда ХАИ также получила неофициальное признание как одна из лучших КВН-команд 1990-х годов.

После завершения основной сцены в КВН, Тимошенко и Диденко продолжили выступления в ряде сборных: Сборной КВН СНГ (1993–1996), Сборной КВН XX века (2000–2001) и Сборной КВН СССР (2003). Кроме того, они дважды завоевывали Летний кубок чемпионов — в 1995 и 2003 годах.

В 2004 году харьковчане создали творческое объединение "Два товарища", которое специализируется на организации и проведении мероприятий самого разного формата — от корпоративных вечеринок и юбилеев до детских праздников и деловых ивентов. Помимо этого, дуэт принимал участие в разработке и ведении телепроектов, среди которых — сериал "Люди в белом" (1+1), программа "Дом с привидениями" вместе с покойным путинистом Масляковым (ТНТ), утреннее шоу "С новым утром" (Интер).

Глеб Тимошенко и Игорь Диденко

Едва не погибли в ДТП

В сентябре 2012 года Игорь и Глеб сообщили, что попали в серьезную аварию. На скользкой дороге машину занесло, она выехала на встречную полосу и несколько раз врезалась в отбойник. К счастью, обошлось без жертв — хотя водителю с трудом удалось удержать управление и остановить машину. Где произошло ДТП — неизвестно.

Личная жизнь и где сейчас "Два товарища"

Глеб — отец дочери Маргариты от первого брака. О своих детях юмористы вместе рассказывали поклонникам еще в 2011 году в онлайн-конференции tochka.net. Сегодня Тимошенко снова в браке. Об этом известно из интервью мужчины (он же соучредитель издания) "Накипіло". Сразу отметим, что бывший КВНщик с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину в рядах ВСУ.

Глеб Тимошенко с женой. Фото: instagram.com/kolo.dii

"До последнего момента я надеялся, что этого не будет, что они не решатся. И вообще, это нелепость: в XXI веке начинать войну прямо в лоб. Это просто бред. Но моя жена с временно оккупированных территорий, поэтому она готовилась. И именно благодаря тому, что у нее было все подготовлено и продумано, мы смогли эвакуироваться из района, пораженного в первый же час полномасштабного вторжения", — рассказал известный харьковчанин.

Игорь женат на Татьяна Диденко и имеет двоих сыновей — Семена и Ивана.

Игорь Диденко сейчас. Фото: facebook.com/didenko.ua

Игорь Диденко с женой Татьяной. Фото: facebook.com/tanya.didenko

Согласно информации с его странице в Фейсбуке, сейчас он советник Главы по гуманитарным вопросам в Харьковской областной Государственной администрации.

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