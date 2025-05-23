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Грали з Масляковим у шоу і ледь не загинули у ДТП: що стало з харківськими зірками КВК "Два товариші" і як зараз виглядають

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Ігор Діденко та Гліб Тимошенко з команди "Два товариші"
Ігор Діденко та Гліб Тимошенко з команди "Два товариші". Фото Колаж "Телеграфу"

Веселий дует з Харкова запам’ятався багатьом

Гумористи з Харкова Ігор Діденко та Гліб Тимошенко були зірками КВК починаючи з 1990 року. Їх дует старший за "95 квартал" і відомий багатьом фанатам під назвою "Два товариші".

Після повномасштабного вторгнення харківські коміки не залишили Україну. "Телеграф" розповідає, що відомо про команду "Два товариші", де зараз Діденко з Тимошенком і як тепер виглядають.

"Два товариші", шоу з Масляковим і спільний бізнес

Команда КВК "Два товариші" з Харкова — це дует Гліба Тимошенка та Ігоря Діденка, відомих своєю участю в команді КВК ХАІ (Харківського авіаційного інституту). Вони стали одними з найяскравіших представників КВК у 1990-х роках. У 1995 році команда здобула перемогу у Вищій лізі КВК, розділивши чемпіонство з московським колективом "Ескадрон гусар". Команда ХАІ також здобула неофіційне визнання як одна з найкращих КВК-команд 1990-х років.

квк два товариші

Після завершення основної сцени у КВК, Тимошенко та Діденко продовжили виступи у низці збірних: Збірній КВК СНД (1993–1996), Збірній КВК XX століття (2000–2001) та Збірній КВК СРСР (2003). Крім того, вони двічі здобували Літній кубок чемпіонів — у 1995 та 2003 роках.

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У 2004 році харків’яни створили творче об’єднання "Два товариші", яке спеціалізується на організації та проведенні заходів різного формату — від корпоративних вечірок та ювілеїв до дитячих свят та ділових івентів. Крім цього, дует брав участь у розробці та веденні телепроєктів, серед яких — серіал "Люди в білому" (1+1), програма "Будинок з привидами" разом із покійним путіністом Масляковим (ТНТ), ранкове шоу "З новим ранком" (Інтер).

Гліб Тимошенко Ігор Діденко
Гліб Тимошенко та Ігор Діденко
Ігор Діденко Гліб Тимошенко
Гліб Тимошенко Ігор Діденко

Ледь не загинули в ДТП

У вересні 2012 року Ігор та Гліб повідомили, що потрапили у серйозну аварію. На слизькій дорозі машину занесло, вона виїхала на зустрічну смугу і кілька разів врізалася у відбійник. На щастя, обійшлося без жертв — хоча водієві важко вдалося втримати керування і зупинити машину. Де сталася ДТП – невідомо.

Особисте життя і де зараз "Два товариші"

Гліб – батько дочки Маргарити від першого шлюбу. Про своїх дітей гумористи разом розповідали шанувальникам ще у 2011 році на онлайн-конференції tochka.net. Сьогодні Тимошенко знову одружений. Про це відомо з інтерв’ю чоловіка (він же співзасновник видання) "Накипіло". Відразу зазначимо, що колишній КВКщик з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в лавах ЗСУ.

дружина Гліб Тимошенко
Гліб Тимошенко з дружиною. Фото: instagram.com/kolo.dii

"До останнього моменту я сподівався, що цього не буде, що вони не наважаться. І взагалі, це безглуздя: у XXI сторіччі починати війну прямо в лоба. Це просто бред. Але моя дружина — із тимчасово окупованих територій, тому вона готувалася. І саме завдяки тому, що в неї було все підготовлено і продумано, ми змогли евакуюватися з району, який був уражений у першу ж годину повномасштабного вторгнення", — розповів відомий харків’янин.

Гліб Тимошенко дружина
Фото: instagram.com/kolo.dii
Гліб Тимошенко дружина
Фото: instagram.com/kolo.dii

Ігор одружений із Тетяною Діденко і має двох синів — Семена та Івана.

Ігор Діденко
Ігор Діденко зараз. Фото: facebook.com/didenko.ua
Ігор Діденко дружина Тетяна Діденко
Ігор Діденко з дружиною Тетяною. Фото: facebook.com/tanya.didenko

Згідно з інформацією на його сторінці у Фейсбуці, зараз він радник Голови з гуманітарних питань у Харківській обласній Державній адміністрації.

Ігор Діденко

Раніше ми розповідали про ще одного гумориста та зірку "Ліги сміху". "Телеграф" писав, що відомо про Влада Курана з команди "ВКВ", який коментував "Євробачення 2025".

Теги:
#Харків #КВН #Ігор Діденко #Гліб Тимошенко #Два товариша