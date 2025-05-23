Грали з Масляковим у шоу і ледь не загинули у ДТП: що стало з харківськими зірками КВК "Два товариші" і як зараз виглядають

Веселий дует з Харкова запам’ятався багатьом

Гумористи з Харкова Ігор Діденко та Гліб Тимошенко були зірками КВК починаючи з 1990 року. Їх дует старший за "95 квартал" і відомий багатьом фанатам під назвою "Два товариші".

Після повномасштабного вторгнення харківські коміки не залишили Україну. "Телеграф" розповідає, що відомо про команду "Два товариші", де зараз Діденко з Тимошенком і як тепер виглядають.

"Два товариші", шоу з Масляковим і спільний бізнес

Команда КВК "Два товариші" з Харкова — це дует Гліба Тимошенка та Ігоря Діденка, відомих своєю участю в команді КВК ХАІ (Харківського авіаційного інституту). Вони стали одними з найяскравіших представників КВК у 1990-х роках. У 1995 році команда здобула перемогу у Вищій лізі КВК, розділивши чемпіонство з московським колективом "Ескадрон гусар". Команда ХАІ також здобула неофіційне визнання як одна з найкращих КВК-команд 1990-х років.

Після завершення основної сцени у КВК, Тимошенко та Діденко продовжили виступи у низці збірних: Збірній КВК СНД (1993–1996), Збірній КВК XX століття (2000–2001) та Збірній КВК СРСР (2003). Крім того, вони двічі здобували Літній кубок чемпіонів — у 1995 та 2003 роках.

У 2004 році харків’яни створили творче об’єднання "Два товариші", яке спеціалізується на організації та проведенні заходів різного формату — від корпоративних вечірок та ювілеїв до дитячих свят та ділових івентів. Крім цього, дует брав участь у розробці та веденні телепроєктів, серед яких — серіал "Люди в білому" (1+1), програма "Будинок з привидами" разом із покійним путіністом Масляковим (ТНТ), ранкове шоу "З новим ранком" (Інтер).

Гліб Тимошенко та Ігор Діденко

Ледь не загинули в ДТП

У вересні 2012 року Ігор та Гліб повідомили, що потрапили у серйозну аварію. На слизькій дорозі машину занесло, вона виїхала на зустрічну смугу і кілька разів врізалася у відбійник. На щастя, обійшлося без жертв — хоча водієві важко вдалося втримати керування і зупинити машину. Де сталася ДТП – невідомо.

Особисте життя і де зараз "Два товариші"

Гліб – батько дочки Маргарити від першого шлюбу. Про своїх дітей гумористи разом розповідали шанувальникам ще у 2011 році на онлайн-конференції tochka.net. Сьогодні Тимошенко знову одружений. Про це відомо з інтерв’ю чоловіка (він же співзасновник видання) "Накипіло". Відразу зазначимо, що колишній КВКщик з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в лавах ЗСУ.

Гліб Тимошенко з дружиною. Фото: instagram.com/kolo.dii

"До останнього моменту я сподівався, що цього не буде, що вони не наважаться. І взагалі, це безглуздя: у XXI сторіччі починати війну прямо в лоба. Це просто бред. Але моя дружина — із тимчасово окупованих територій, тому вона готувалася. І саме завдяки тому, що в неї було все підготовлено і продумано, ми змогли евакуюватися з району, який був уражений у першу ж годину повномасштабного вторгнення", — розповів відомий харків’янин.

Ігор одружений із Тетяною Діденко і має двох синів — Семена та Івана.

Ігор Діденко зараз. Фото: facebook.com/didenko.ua

Ігор Діденко з дружиною Тетяною. Фото: facebook.com/tanya.didenko

Згідно з інформацією на його сторінці у Фейсбуці, зараз він радник Голови з гуманітарних питань у Харківській обласній Державній адміністрації.

Раніше ми розповідали про ще одного гумориста та зірку "Ліги сміху". "Телеграф" писав, що відомо про Влада Курана з команди "ВКВ", який коментував "Євробачення 2025".