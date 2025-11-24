Гігантський стовп з прізвищем і пропагандистською телестудією: як виглядає зараз могила ведучого КВК Маслякова (фото)

Масляков став фігурантом бази "Миротворець"

Сьогодні, 24 листопада, російському телеведучому Олександру Маслякову виповнилося б 84 роки. Він був одним із засновників гумористичної гри КВК. Масляков підтримував повномасштабну війну Росії проти України. Його не стало 8 вересня 2024 року.

Що треба знати:

Масляков був ведучим і керівником КВК протягом 58 років

Телеведучий приїжджав до окупованих Криму та Донбасу

У нього був рак легень

Що відомо про Олександра Маслякова

Масляков народився у 1941 році у Свердловську. Навчався у Московському інституті інженерів транспорту. З 1964 року росіянин працював на телебаченні у Москві. Він вів програми "Алло, ми шукаємо таланти", "Нумо, дівчата", "Адреси молодих", "Нумо, хлопці".

Масляков у молодості, фото з мережі

Масляков був першим ведучим проєкту "Що? Де? Коли?". Також з 1964 по 2022 роки він працював ведучим, керівником і режисером програми КВК.

Масляков незаконно відвідував окупований Крим, за що потрапив до бази "Миротворець". Також він розважав загарбників на окупованих територіях Донбасу. Масляков підтримував кремлівський режим, за що його проєкти отримували державне фінансування.

Масляков підтримував кремлівський режим, фото з мережі

Президента України Володимира Зеленського та колишнього учасника КВК Масляков називав "маріонеткою Заходу", хоча добре його знав. Росіянин підтримував пропагандистські наративи та війну Росії проти України.

Масляков поширював російську пропаганду, фото з мережі

Смерть і могила Олександра Маслякова

Телеведучий помер 8 вересня 2024 року. Йому було 82 роки. У 2022 році у Маслякова виявили рак легень після того, як він двічі перехворів коронавірусом. Його поховали на Новодівичому кладовищі у Москві.

На місці поховання телеведучого встановили дерев’яний хрест та чорно-білий портрет. Також там було чимало живих квітів. Невдовзі невідомий, який страждає на психічні розлади, спаплюжив могилу телеведучого — він вирвав хрест і порозкидав квіти. Хлопця затримали і відвезли до психіатричної лікарні.

Невідомий осквернив могилу Маслякова, фото з мережі

У листопаді 2025 року Маслякову встановили пам'ятник у повний зріст. Автори меморіалу відтворили телеведучого з шарфом КВК і у костюмі — такий вигляд він часто мав на програмах. Також одна рука статуї телеведучого спирається на стіл у студії, як під час ефіру. З іншого боку, можна побачити стовп з прізвищем росіянина, на якому відтворили Останкінську телевежу — Масляков працював у московській студії протягом десятиліть.

Пам'ятник Маслякову, фото з мережі

Пам'ятник телеведучому у повний зріст, фото з мережі

Маслякову приносять квіти, фото з мережі

Меморіал Маслякову, фото з мережі

