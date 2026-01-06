От "Лиги смеха" до передовой: как за год службы в ВСУ изменилась внешность Ласточкина

Юмориста сейчас почти не узнать

Игорь Ласточкин — известный украинский комик, бывший тренер "Лиги смеха" и телеведущий. В феврале 2025 года он мобилизовался и сейчас служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный яр". После того как юморист присоединился к силам обороны, его внешность кардинально изменилась. Уже через несколько месяцев он заметно поседел и отрастил бороду.

Если раньше Игорь Ласточкин был с длинными волосами и гладко выбрит — прическа была частью его имиджа на сцене и телеэкране — то теперь у него очень короткая стрижка и борода, которую раньше не носил. До мобилизации Игорь имел длинные волосы и часто его укладывал для съемок, а бороду отрастил уже во время службы. Это заметно на тех немногих свежих фотографиях и появлявшихся в открытом доступе видео с ним.

Игорь Ласточкин до начала великой войны

Игорь Ласточкин сейчас. Фото: www.instagram.com/lastochkin_igor

До мобилизации он был хорошо известен зрителям благодаря участию в "Лиге смеха" — проекте, где команды комиков соревновались в умении создавать шутки и сценические номера. Ласточкин сначала выступал как участник, а впоследствии стал тренером. Также украинцы помнят его как актера ситкома "Країна У", где он играл роль экономного и рационального мужа женщины Елены, которая постоянно покупала разные мелочи и удивляла любимого странными идеями.

Игорь Ласточкин. Фото: соцсети

Ласточкин снимался в сериале "Отель Галиция", "Сказки У". Также он вместе с танцовщицей Илоной Гвоздевой одержал победу в шоу "Танцы со звездами". Кстати, кубок он позже продал, а деньги перечислил на помощь мальчику с лейкозом.

Игорь Ласточкин, Илона Гвоздева. Фото: соцсети

Наиболее громкое появление Ласточкина после мобилизации произошло в 2025 году в одном из выпусков Лиги смеха, где он появился на видеосвязи непосредственно с фронта. Во время съемок шоу одна из команд должна была выступать вместе с ним, но из-за службы в ВСУ Игр не смог приехать лично. Он обратился к коллегам и зрителям через экран и в шутку прокомментировал свое отсутствие.

"Был в Лиге смеха — спрашивали, почему не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, почему не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные?" — пошутил Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин. Фото: скриншот YouTube

