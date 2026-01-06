Від "Ліги сміху" до передової: як за рік служби в ЗСУ змінилася зовнішність Ласточкіна

Гумориста зараз майже не впізнати

Ігор Ласточкін — відомий український комік, колишній тренер "Ліги сміху" та телеведучий. У лютому 2025 року він мобілізувався і зараз служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний яр". Після того як гуморист доєднався до сил оборони, його зовнішність кардинально змінилася. Вже за кілька місяців він помітно посивів і відростив бороду.

Що варто знати

Ігор Ласточкін зараз перебуває на фронті і проходить службу в 93-й бригаді "Холодний Яр"

Через військову службу артист кардинально змінив імідж, відмовившись від звичної зачіски на користь короткої стрижки та бороди

Попри службу, гуморист продовжує підтримувати "Лігу сміху", з'явившись в одному з випусків шоу через відеозв'язок

Якщо раніше Ігор Ласточкін був із довшим волоссям і гладко поголений — зачіска була частиною його іміджу на сцені та телеекрані — то тепер він має дуже коротку стрижку та бороду, яку раніше не носив. До мобілізації Ігор зазвичай мав довге волосся і часто його укладав для знімань, а бороду відростив уже під час служби. Це помітно на тих небагатьох свіжих світлинах і відео з ним, що з’являлися у відкритому доступі.

Ігор Ласточкін до початку великої війни

Ігор Ласточкін зараз. Фото: www.instagram.com/lastochkin_igor

До мобілізації він був добре відомий глядачам завдяки участі у "Лізі сміху" — проєкті, де команди коміків змагалися у вмінні творити жарти та сценічні номери. Ласточкін спочатку виступав як учасник, а згодом став тренером. Також українці пам'ятають його як актора ситкому "Країна У", де він грав роль економного та раціонального чоловіка жінки Олени, яка постійно купувала різні дрібниці і дивувала коханого дивними ідеями.

Ігор Ласточкін. Фото: соцмережі

Ласточкін знімався у серіалі "Готель Галіція", "Казки У". Також він разом із танцівницею Ілоною Гвоздьовою здобув перемогу в шоу "Танці з зірками". До слова, кубок він пізніше продав, а гроші перерахував на допомогу хлопчикові з лейкозом.

Ігор Ласточкін, Ілона Гвоздьова. Фото: соцмережі

Найбільш гучна поява Ласточкіна після мобілізації сталася в 2025 році сталася в одному з випусків Ліги сміху, де він з’явився на відеозв’язку безпосередньо з фронту. Під час зйомок шоу одна з команд мала виступати разом з ним, але через службу в ЗСУ Ігор не зміг приїхати особисто. Натомість він звернувся до колег і глядачів через екран та жартома прокоментував свою відсутність.

"Був у Лізі сміху — питали, чому не на фронті. Тепер на фронті й питаєте, чому не у "Лізі Сміху"? Ви нормальні?" - пожартував Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін. Фото: скріншот YouTube

Раніше "Телеграф" розповідав, що комік Стадницький розповів, як став "Володькою" і розкрив мінуси зіркового образу. Його популярність принесло амплуа Володьки у командах "Першої сільської збірної" і "VIP Тернопіль".