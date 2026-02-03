Сменил гражданство, но продолжает зарабатывать на украинцах. Куда пропал продюсер Влад Ряшин

Влад Ряшин создал одну из крупнейших киноимперий

Скандальный продюсер Влад Ряшин очень известный в медийных кругах. В 1990-х годах он был звездой телевидения, а затем работал за кадром и создал киноимперию Star Media. Но в последние годы он пропал с радаров, сменив украинское гражданство.

Что известно:

Влад Ряшин был звездой шоу "Мелорама" и основал компанию Star Media, которая работала на украинский и российский рынок

Продюсер женился на россиянке и до 24 февраля 2022 года жил в Москве, затем пропал с радаров

Влад Ряшин молчит о войне, обосновался на Кипре и сменил украинское гражданство

Влад Ряшин — что о нем известно

Известный продюсер Влад Ряшин родился 12 июля 1970 года в Запорожье. Свою карьеру на телевидении он начал в 1990-х как автор, продюсер и ведущий. Популярность ему принесла музыкальная программа "Мелорама" на "Интере", а затем его карьера стремительно пошла вверх, и в 31 год он уже возглавил телеканал.

Влад Ряшин был звездой шоу "Мелорама"

Ряшин продюсировал успешные мюзиклы и в 2006 году создал свою компанию Star Media, которая стала очень успешной и работала, как на украинском, так и на российском рынках. Со временем Ряшин сосредоточился на российском контенте, переехал в Москву и женился.

Влад Ряшин с женой-россиянкой

После аннексии Крыма в 2014 году Ряшин сохранил нейтральную позицию, продолжая создавать сериалы и фильмы для обеих стран, пытаясь "усидеть на двух стульях", при этом продвигая в своих проектах кремлевские нарративы.

Куда пропал Влад Ряшин и чем занимается

С начала полномасштабной войны Влад Ряшин не делал публичных заявлений ни в поддержку Украины, ни в поддержку России. После 24 февраля 2022 года он исчез с радаров.

Влад Ряшин молчит о войне, Фото: РосСМИ

Журналисты "24 канала" узнали, что вместе с женой продюсер сбежал на Кипр и сменил паспорт. Судя по документам одной из компаний Ряшин получил кипрское гражданство и живет в городе Лимасол.

Влад Ряшин сменил гражданство, Фото: "24 канал"

В марте 2022 года он вышел из состава правления Украинской киноакадемии и формально перестал быть связан с компанией Star Media (переименованной в Ukrainian Producers Hub). При этом, по данным журналистов, он продолжает зарабатывать как на украинском, так и на российском рынке через дистрибьюторскую компанию Primefilms LLC, которая объединяет около 150 YouTube-каналов с сериалами и фильмами. Монетизация может происходить за счет рекламы, продажи прав и сотрудничества с другими платформами.

Влад Ряшин зарабатывает на украинцах, Фото: "24 канал"

"Телеграф" писал ранее, где сейчас ведущий "Касается каждого" Данилевич. Он писал о схожести украинцев и россиян.