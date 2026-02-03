Змінив громадянство, але продовжує заробляти на українцях. Куди пропав продюсер Влад Ряшин

Влад Ряшин створив одну з найбільших кіноімперій

Скандальний продюсер Влад Ряшин дуже відомий у медійних колах. У 1990-х роках він був зіркою телебачення, а потім працював за кадром та створив кіноімперію Star Media. Але останніми роками він зник з радарів, змінивши українське громадянство.

Що відомо:

Влад Ряшин був зіркою шоу "Мелорама" та заснував компанію Star Media, яка працювала на український та російський ринок

Продюсер одружився з росіянкою і до 24 лютого 2022 року жив у Москві, потім зник з радарів

Влад Ряшин мовчить про війну, влаштувався на Кіпрі та змінив українське громадянство

Влад Ряшин — що про нього відомо

Відомий продюсер Влад Ряшин народився 12 липня 1970 року у Запоріжжі. Свою кар’єру на телебаченні він розпочав у 1990-х як автор, продюсер та ведучий. Популярність йому принесла музична програма "Мелорама" на "Інтері", а потім його кар’єра стрімко пішла нагору, і в 31 рік він уже очолив телеканал.

Влад Ряшин був зіркою шоу "Мелорама"

Ряшин продюсував мюзикли і у 2006 році створив свою компанію Star Media, яка стала дуже успішною та працювала як на українському, так і на російському ринках. Згодом Ряшин зосередився на російському контенті, переїхав до Москви і одружився.

Влад Ряшин із дружиною-росіянкою

Після анексії Криму в 2014 році Ряшин зберіг нейтральну позицію, продовжуючи створювати серіали та фільми для обох країн, намагаючись "всидіти на двох стільцях", просуваючи у своїх проєктах кремлівські наративи.

Куди пропав Влад Ряшин і чим займається

З початку повномасштабної війни Влад Ряшин не робив публічних заяв ні на підтримку України, ні на підтримку Росії. Після 24 лютого 2022 року він зник із радарів.

Влад Ряшин мовчить про війну, Фото: РосЗМІ

Журналісти "24 каналу" дізналися, що разом із дружиною продюсер втік на Кіпр і змінив паспорт. Судячи з документів однієї з компаній, Ряшин отримав кіпрське громадянство і живе в місті Лімасол.

Влад Ряшин змінив громадянство, Фото: "24 канал"

У березні 2022 року він вийшов зі складу правління Української кіноакадемії і формально перестав бути пов’язаний із компанією Star Media (перейменованою в Ukrainian Producers Hub). При цьому, за даними журналістів, він продовжує заробляти як на українському, так і російському ринку через дистриб’юторську компанію Primefilms LLC, яка об’єднує близько 150 YouTube-каналів із серіалами та фільмами. Монетизація може відбуватися за рахунок реклами, продажу прав та співробітництва з іншими платформами.

Влад Ряшин заробляє на українцях, Фото: "24 канал"

