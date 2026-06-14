Известный шоумен вступился за Мартыновскую? Янович заговорил об убитых курицах — дошло до оскорблений (фото)

Евгений вызвал новую волну споров на фоне скандала, связанного с жестоким обращением с животными

Украинский актер и шоумен Евгений Янович оказался в центре обсуждений в сети после неожиданного сообщения о жизни в селе. Его рассказ появился на фоне скандала вокруг звезды кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской, которая в интервью Маше Ефросининой вспомнила о жестоком обращении с животными в детстве.

В Threads Янович поделился своими воспоминаниями об отношении к домашним животным в его семье. При этом он подчеркнул, что его сообщение не является попыткой кого-то защитить или осудить.

Когда-то курица в цветнике у бабушки потоптала майоры. Бабушка взяла эту курицу и при мне просто отрубила ей голову топором. Вечером я ел эту курицу. Еще называла каждый год именем поросенка. А где-то в октябре Фросю резали. Хотя долгое время она с ней говорила, любила, кормила. Недавно моя тетя продала корову на мясо, потому что она была старая. Тетя реально рыдала за коровой. Но иного варианта не было. Животные и село – это очень честная история. Но грустная история. Однако честная. А не как соцсети Евгений Янович

Впрочем, многие пользователи заподозрили, что актер неслучайно затронул тему именно сейчас, когда в соцсетях активно обсуждают скандальные откровения Мартыновской. По мнению комментаторов, таким образом шоумен мог косвенно высказать свою позицию по ситуации.

В комментариях под сообщением мнения разделились. Одни поддержали Яновича, отмечая разницу между сельским хозяйством и жестокостью ради развлечения. "Хорошо, что ваша бабушка не ради развлечения курам головы рубила, а потом с азартом в глазах не рассказывала об этом на весь интернет с ноткой ностальгии", — написала одна из пользовательниц.

Другая добавила: "У многих семей просто не было других источников пищи или дохода. Это обстоятельства, а не развлечение. Одно дело выращивать животное для еды из-за жизненной необходимости, даже если это грустно и тяжело. Совсем другое — причинять животным страдания ради забавы или безразличия".

Еще один комментарий звучал так: "Тот случай, когда открыто становиться на чью-то сторону опасно и страшно, но очень хочется высказаться, чтобы привлечь внимание".

Особое внимание приобрела реплика одной из пользовательниц, которая написала: "Вы же понимаете, что сварить суп из курицы — это одно. Издеваться над курицей, разрывать ее петардой и вспоминать это с улыбкой — нездоровая фигня". В ответ Янович эмоционально отреагировал и заявил, что вообще не писал о подобных вещах, а также поинтересовался у собеседницы, не "ебобо" ли она. Однако вскоре этот комментарий исчез со страницы актера.

На это обратили внимание пользователи сети. "А почему Евгений уже удалил комментарий о ебобо? Понял, что привычка сразу унижать девушек снова может вылезть боком?" — написала одна из комментаторов.

Напомним, недавно Ольга Мартыновская вызвала резкую реакцию в сети, рассказав в интервью о "бросании кошек через крышу" и "привязывании петард к кошачьим хвостам". Позже она записала эмоциональное видео и попросила прощения. Также она сообщила, что полностью берет на себя ответственность за сказанное.