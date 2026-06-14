Відомий шоумен заступився за Мартиновську? Янович заговорив про вбитих курей — дійшло до образ (фото)

Євген спричинив нову хвилю суперечок на тлі скандалу, пов’язаного з жорстоким поводженням із тваринами

Український актор і шоумен Євген Янович опинився в центрі обговорень у мережі після несподіваного допису про життя в селі. Його розповідь з'явилася на тлі скандалу навколо зірки кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської, яка в інтерв'ю Маші Єфросиніній згадала про жорстоке поводження з тваринами у дитинстві.

У Threads Янович поділився власними спогадами про ставлення до свійських тварин у його родині. При цьому він окремо наголосив, що його допис не є спробою когось захистити або засудити.

Колись курка в квітнику у бабці потоптала майори. Бабця взяла цю курку і при мені просто відрубала їй голову сокирою. Ввечері я їв цю курку. Ще ба називала щороку імʼям порося. А десь у жовтні Фросю різали. Хоч довгий час ба з нею говорила, любила, годувала. Нещодавно моя тітка продала корову на мʼясо, бо вона була стара. Тітка реально ридала за коровою. Але іншого варіанту не було. Тварини і село — це дуже чесна історія. Але сумна історія. Проте чесна. А не як соцмережі Євген Янович

Втім, чимало користувачів запідозрили, що актор невипадково порушив тему саме зараз, коли в соцмережах активно обговорюють скандальні одкровення Мартиновської. На думку коментаторів, таким чином шоумен міг непрямо висловити свою позицію щодо ситуації.

У коментарях під дописом думки розділилися. Одні підтримали Яновича, наголошуючи на різниці між сільським господарством та жорстокістю заради розваги. "Добре, що ваша бабця не задля розваги курам голови рубала, а потім з азартом в очах не розказувала про це на весь інтернет з ноткою ностальгії", — написала одна з користувачок.

Інша додала: "У багатьох сімей просто не було інших джерел їжі чи доходу. Це обставини, а не розвага. Одне діло вирощувати тварину для їжі через життєву необхідність, навіть якщо це сумно і важко. Зовсім інше — завдавати тваринам страждань заради забави чи байдужості".

Ще один коментар звучав так: "Той випадок, коли відкрито ставати на чиюсь сторону небезпечно та страшно, але дуже хочеться висловитись, щоб привернути увагу".

Особливої уваги набула репліка однієї з користувачок, яка написала: "Ви ж розумієте, що зварити суп з курки — це одне. Знущатись над куркою, розривати її петардою і згадувати це з посмішкою — нездорова фігня". У відповідь Янович емоційно відреагував і заявив, що взагалі не писав про подібні речі, а також поцікавився у співрозмовниці, чи не "єбобо" вона. Однак невдовзі цей коментар зник зі сторінки актора.

На це також звернули увагу користувачі мережі. "А чого Євген вже видалив коментар про єбобо? Зрозумів, що звичка сходу принижувати дівчат знов може вилізти боком?" — написала одна із коментаторів.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська викликала різку реакцію у мережі, розповівши в інтерв'ю про "кидання котів через дах" та "прив’язування петард до котячих хвостів". Пізніше вона записала емоційне відео та попросила вибачення. Також вона повідомила, що повністю бере на себе відповідальність за сказане.