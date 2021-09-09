Укр

"Жилстрой-1" пробился в групповой этап женской Лиги чемпионов (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
ФК "Жилстрой-1" пробился в женскую Лигу чемпионов Новость обновлена 09 сентября 2021, 21:01
ФК "Жилстрой-1" пробился в женскую Лигу чемпионов

Украинский "Жилстрой-1" сыграет в элитном клубном турнире.

Женская футбольная команда из Харькова "Жилстрой-1" пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает пресс-служба харьковчанок в Facebook.

В ответной игре второго квалификационного раунда украинки одолели кипрский "Аполлон" со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (первая игра — 2:1) пробились в групповой этап женской Лиги чемпионов. Победу "Жилстрою-1" во 2-м поединке, который проходил в Харькове на стадионе "Металлист", принесли точные выстрелы Ольги Бойченко и дубль Ольги Овдийчук.

Напомним, "Жилстрой-1" на пути в групповой этап также преодолел на своем пути "Помурье" из Словении, и НСА София (Болгария).

Жеребьевка групповой стадии еврокубка состоится в понедельник, 13 сентября. В ней примут участие 16 лучших команд Европы, которые в ходе процедуры жребия будут распределены на 4 группы по 4 команды. Матчи этой стадии еврокубка начнутся в октябре. Действующим обладателем титула является каталонская "Барселона".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины после матча с Чехией. Кроме того, жесткой критике "Желто-синих" подверг и футбольный агент Вячеслав Заховайло. А вот Максим Калиниченко считает украинских футболистов талантливее российских.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Интервью
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Категория
Станция "Скотоватая"
Новый виток обстрелов на Донбассе: тяжело ранен боец ВСУ, встали поезда "Укрзализныци"
Дата публикации
Категория
Сводка коронавируса в Украине на 09.09.2021
В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться