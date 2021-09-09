"Жилстрой-1" пробился в групповой этап женской Лиги чемпионов (видео)

Украинский "Жилстрой-1" сыграет в элитном клубном турнире.

Женская футбольная команда из Харькова "Жилстрой-1" пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает пресс-служба харьковчанок в Facebook.

В ответной игре второго квалификационного раунда украинки одолели кипрский "Аполлон" со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (первая игра — 2:1) пробились в групповой этап женской Лиги чемпионов. Победу "Жилстрою-1" во 2-м поединке, который проходил в Харькове на стадионе "Металлист", принесли точные выстрелы Ольги Бойченко и дубль Ольги Овдийчук.

Напомним, "Жилстрой-1" на пути в групповой этап также преодолел на своем пути "Помурье" из Словении, и НСА София (Болгария).

Жеребьевка групповой стадии еврокубка состоится в понедельник, 13 сентября. В ней примут участие 16 лучших команд Европы, которые в ходе процедуры жребия будут распределены на 4 группы по 4 команды. Матчи этой стадии еврокубка начнутся в октябре. Действующим обладателем титула является каталонская "Барселона".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины после матча с Чехией. Кроме того, жесткой критике "Желто-синих" подверг и футбольный агент Вячеслав Заховайло. А вот Максим Калиниченко считает украинских футболистов талантливее российских.