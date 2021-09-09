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Українська команда вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів (відео)

Автор
М. Корнілов
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ФК "Житлобуд-1" пробився в жіночу Лігу чемпіонів Новина оновлена 09 вересня 2021, 21:01
ФК "Житлобуд-1" пробився в жіночу Лігу чемпіонів

Український "Житлобуд-1" зіграє в елітному клубному турнірі.

Жіноча футбольна команда з Харкова "Житлобуд-1" пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє прес-служба харків’янок в Facebook.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду українки здолали кіпрський "Аполлон" з рахунком 3: 1 і за сумою двох матчів (перша гра — 2: 1) пробилися в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів. Перемогу "Житлобуд-1" у 2-му поєдинку, який проходив в Харкові на стадіоні "Металіст", принесли точні постріли Ольги Бойченко і дубль Ольги Овдійчук.

Додамо, що харків’янки на шляху до групового етапу також подолали на своєму шляху "Помурʼє" зі Словенії, і НСА Софія (Болгарія).

Жеребкування групової стадії єврокубка відбудеться в понеділок, 13 вересня. У ній візьмуть участь 16 кращих команд Європи, які будуть розподілені на чотири групи. Матчі цієї стадії єврокубка розпочнуться в жовтні. Старт групового турніру запланований на 5/6 жовтня, а завершиться ця стадія 15/16 грудня. Чинним володарем титулу являється каталонська "Барселона".

"Телеграф" нагадує, що у чоловічій Лізі чемпіонів від України виступлять "Шахтар" і "Динамо", які вже дізналися імена суперників по групі, а також розклад матчів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Леоненко розкритикував збірну України після матчу з Чехією. Крім того, жорсткій критиці "Жовто-синіх" піддав і футбольний агент В’ячеслав Заховайло. А ось Максим Калиниченко вважає українських футболістів талановитіший російських.

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