"Шериф" - "Шахтер": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" начнут путь в Лиге чемпионов в Тирасполе.

В среду, 15 сентября, "Шахтер", пробившийся через сито квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, стартует на групповом этапе ЛЧ. "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой здесь оперативно будут добавлены видео голов.

"Шериф" -:- "Шахтер"

(начало — в 19:45)

Донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки главного еврокубка попал в группу D Лиги чемпионов, где сыграет с "Шерифом", "Реалом" и "Интером". В первом туре "Горняки" имеют хорошие шансы на победу, однако "Шериф", преодолевший 4 раунда квалификации, уже показал, что не боится играть с командами классом повыше, в частности чемпионы Молдовы выбили из ЛЧ "Динамо" Загреб и "Црвену Звезду".

Дончане накануне игры с "Шерифом" без проблем обыграли "Днепр-1" в чемпионате Украины и вырвались на второе место в турнирной таблице.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Шериф" — "Шахтер" в прямом эфире в Украине. Кроме того, у нас на сайте доступны котировки букмекеров на эту игру, которая, к слову, состоится в Тирасполе на стадионе "Шериф".

Добавим, что один из лидеров "Шахтера" пропустит игру из-за релейного праздника.