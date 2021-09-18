"Динамо" - "Александрия": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

"Динамо" принимает "Александрию" в чемпионате Украины.

В субботу, 18 сентября, киевское "Динамо", которому вскоре предстоит сыграть с "Шахтером" в Суперкубке Украины, в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимает "Александрию". В этой статье можно будет посмотреть видеотрансляцию игры в режиме онлайн. Поединок, который пройдет в столице Украины на НСК "Олимпийский", начнется в 19:30 по местному времени.

Прямая видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Football Hub:

"Динамо" подходит к игре в прекрасном настроении. "Бело-синие" здорово смотрелись в своем последнем матче против "Бенфики" (0:0) в Лиге чемпионов. Кроме того, киевляне переиграли "Металлист-1925" в 7-м туре УПЛ и продолжили единолично возглавлять турнирной таблицу УПЛ. После семи туров чемпионы Украины набрали 19 очков из 21 возможных, "Александрия", в свою очередь, набрала 14 очков и занимает 4-е место в первенстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не сумели определить фаворита в ближайшем матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" — "Динамо", которые сыграют 22 сентября.