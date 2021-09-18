"Динамо" — "Олександрія": пряма відеотрансляція матчу чемпіонату України

"Динамо" приймає "Олександрію" в чемпіонаті України.

У суботу, 18 вересня, київське "Динамо", яким незабаром належить зіграти з "Шахтарем" в Суперкубку України, в рамках матчу 8-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 приймає "Олександрію". У цій статті можна буде подивитися відеотрансляцію гри в режимі онлайн. Поєдинок, який пройде в столиці України на НСК "Олімпійський", розпочнеться о 19:30 за місцевим часом.

Пряма відеотрансляція матчу доступна на YouTube-каналі Football Hub:

"Динамо" підходить до гри в прекрасному настрої. "Біло-сині" здорово виглядали в своєму останньому матчі проти "Бенфіки" (0:0) в Лізі чемпіонів. Крім того, кияни переграли "Металіст-1925" в 7-му турі УПЛ і продовжили одноосібно очолювати турнірну таблицю УПЛ. Після семи турів чемпіони України набрали 19 очок з 21 можливих, "Олександрія", в свою чергу, набрала 14 очок і займає 4-е місце в першості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери не зуміли визначити фаворита в найближчому матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" — "Динамо", які зіграють 22 вересня.