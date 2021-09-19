У Усика перед боем с Джошуа возникли проблемы с сыном (видео)

Александр Усик вскоре проведет главный бой в жизни.

Украинский супертяж Александр Усик, которому 25 сентября предстоит сразиться с британским чемпионом Энтони Джошуа, рассказал, что не думает о грядущем поединке, а все его мысли заняты семьей.

Об этом бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе рассказал в интервью Matchroom Boxing.

По словам боксера, во время тренировочного лагеря все его мысли были заняты не предстоящим поединком, а проблемами сына, который недавно пошел в 1-й класс и не хочет ходить в школу. Александр рассказал, что его сын уже успокоился, а проблема, похоже, осталась в прошлом.

"Мне сын говорит: "Я не хочу ходить в школу, папа. Мне там скучно. Там нет вас". Я больше об этом думаю, а не о том, что будет делать Джошуа в ринге", — заявил Усик.

"Телеграф" напоминает, что бой Усик — Джошуа не будет показан по ТВ в Украине, а трансляция поединка будет доступна лишь по системе PPV на сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.). К слову, букмекеры определили фаворита в чемпионском бою.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Анатолий Ломаченко помогает Усику в подготовке к бою с Энтони Джошуа.