Рус

У Усика перед боєм з Джошуа виникли проблеми з сином (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
104
Олександр Усик Новина оновлена 19 вересня 2021, 11:15
Олександр Усик

Олександр Усик незабаром проведе головний бій в житті.

Український суперваговик Олександр Усик, якому 25 вересня належить битися з британським чемпіоном Ентоні Джошуа, розповів, що не думає про майбутній поєдинок, а всі його думки зайняті сім’єю.

Про це колишній абсолютний чемпіон світу в 1-й важкій вазі розповів в інтерв’ю Matchroom Boxing.

За словами боксера, під час тренувального табору всі його думки були зайняті не майбутнім поєдинком, а проблемами сина, який нещодавно пішов у 1-й клас і не хоче ходити в школу. Олександр розповів, що його син уже заспокоївся, а проблема, схоже, залишилася в минулому.

"Мені син каже: "Я не хочу ходити в школу, тато. Мені там нудно. Там немає вас". Я більше про це думаю, а не про те, що буде робити Джошуа в ринзі", — заявив Усик.

"Телеграф" нагадує, що бій Усик — Джошуа не буде показаний по ТБ в Україні, а трансляція поєдинку буде доступна лише за системою PPV на сервісі megogo (потрібна підписка, — прим. ред.). До слова, букмекери визначили фаворита в чемпіонському бою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Анатолій Ломаченко допомагає Усику в підготовці до бою з Ентоні Джошуа.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
У Києві представники ЛГТБ вийшли на марш
Київ
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Києві представники ЛГТБ вийшли на марш
З військовими, поцілунками і легким "оголенням": як проходить Марш рівності в Києві (фото)
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності ковідом на 19.09.2021
В Україні рекордно підскочив рівень госпіталізацій через COVID-19: зведення на 19 вересня
Дата публікації
Категорія
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Вибори в Росії
Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта