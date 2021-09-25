Укр

Усик и Джошуа сделали совместное селфи перед боем (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик и Джошуа сделали совместное селфи перед боем (видео) Новость обновлена 25 сентября 2021, 14:09

Боксеры не показывают своих эмоций перед боем.

Украинский боксер-претендент Александр Усик и чемпион мира британец Энтони Джошуа находятся в теплых отношениях накануне главного боя вечера бокса Лондоне.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

После церемонии взвешивания и последней дуэли взглядов спортсмены встретились лицом к лицу еще раз. Боксеры перед боем сделали селфи на память, а Джошуа даже попросил Усика об еще одной совместной фотографии. Такое поведение боксеров вызвало восхищение в сети, ведь обычно в боксе между оппонентами царит недружественная атмосфера, а иногда дело доходит даже до драки вне ринга.

Усик и Джошуа сделали селфи:

Бой Усик — Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне. На кону поединка будут стоять четыре чемпионские титулы британца в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF и IBO. К слову, букмекеры рассматривают украинца, как андердога в противостоянии с Энтони. В Украине за ходом боя можно будет следить на сервисе megogo.

Накануне известный украинский боксер Владислав Сиренко в комментарии "Телеграфу" дал прогноз на бой Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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