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Усик і Джошуа зробили спільне селфі перед боєм (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Усик і Ентоні Джошуа Новина оновлена 25 вересня 2021, 14:09
Олександр Усик і Ентоні Джошуа

Боксери не показують своїх емоцій перед боєм.

Український боксер-претендент Олександр Усик і чемпіон світу британець Ентоні Джошуа знаходяться в теплих відносинах напередодні головного бою вечора боксу Лондоні.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Після церемонії зважування і останньої дуелі поглядів спортсмени зустрілися віч-на-віч ще раз. Боксери перед боєм зробили селфі на пам’ять, а Джошуа навіть попросив Усика про ще одну спільну фотографію. Така поведінка боксерів викликала захоплення в мережі, адже зазвичай в боксі між опонентами панує недружня атмосфера, а іноді справа доходить навіть до бійки поза рингом.

Усик і Джошуа зробили селфі:

Бій Усик — Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть чотири чемпіонські титули британця в суперважкій вазі — WBA, WBO, IBF і IBO. До слова, букмекери розглядають українця, як андердога в протистоянні з Ентоні. В Україні за ходом бою можна буде стежити на сервісі megogo.

Напередодні відомий український боксер Владислав Сіренко в коментарі "Телеграфу" дав прогноз на бій Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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