Укр

Лучший боксер мира - украинец, и это не Усик

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Хижняк с отцом Новость обновлена 30 сентября 2021, 11:54
Александр Хижняк с отцом

Александр Хижняк и его отец признаны лучшими по итогам года.

Украинский боксер любитель Александр Хижняк, который на Олимпийских играх в Токио выиграл "серебро", признан лучшим боксером мира по версии Международной боксерской ассоциации (AIBA).

Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своем официальном сайте.

Кроме того, отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший был признан лучшим тренером года. Этот спортивный сезон, к сожалению, для боксера завершился поражением в финале олимпийского турнира. Украинец вчистую перебоксировал бразильца Эберта Соузу, однако в последнем раунде нарвался на лаки панч и потерпел обидное поражение нокаутом, хотя твердо стоял на ногах и настаивал на продолжении поединка. Тем не менее AIBA признала "Полтавского танка" лучшим боксером мира за выдающиеся выступления перед ОИ.

Хижняк является чемпионом мира и Европы, победителем Европейских игр. Александр — заслуженный мастер спорта и лучший боксер в независимости от веса по версии AIBA 2017 года. В том же году он был признан и лучшим спортсменом Украины по версии НОК.

Отметим, промоутер Александр Красюк, который занимается делами новоиспеченного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика, предлагал контракт Хижняку, однако тот, судя по всему, не спешит в профи. Усик, к слову, триумфально вернулся в Украину и уже успел засветиться на публике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Хижняк отпраздновал свадьбу после Олимпиады.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Александр Хижняк #Александр Хижняк-старший
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