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Кращий боксер світу — українець, і це не Усик

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Хижняк з батьком Новина оновлена 30 вересня 2021, 11:54
Олександр Хижняк з батьком

Олександр Хижняк і його батько визнані кращими за підсумками року.

Український боксер любитель Олександр Хижняк, який на Олімпійських іграх в Токіо виграв "срібло", визнаний кращим боксером світу за версією Міжнародної боксерської асоціації (AIBA).

Про це повідомляє Федерація боксу України на своєму офіційному сайті.

Крім того, батько і тренер боксера Олександр Хижняк-старший був визнаний кращим тренером року. Цей спортивний сезон, на жаль, для боксера завершився поразкою у фіналі олімпійського турніру. Українець начисто перебоксував бразильця Еберта Соузу, проте в останньому раунді нарвався на лакі панч і зазнав прикрої поразки нокаутом, хоча твердо стояв на ногах і наполягав на продовженні поєдинку. Незважаючи на фіаско у фіналі, AIBA визнала "Полтавського танка" кращим боксером світу.

Хижняк є чемпіоном світу і Європи, переможцем Європейських ігор. Олександр — заслужений майстер спорту і кращий боксер незалежно від ваги за версією AIBA 2017 року. У тому ж році він був визнаний і кращим спортсменом України за версією НОК.

Відзначимо, промоутер Олександр Красюк, який займається справами новоспеченого чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика, пропонував контракт Хижняку, однак той, судячи з усього, не поспішає в профі. Усик, до слова, тріумфально повернувся в Україну і вже встиг засвітитися на публіці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Хижняк відсвяткував весілля після Олімпіади.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Олександр Хижняк #Олександр Хижняк-старший
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