Беременная жена лидера "Динамо" подняла мужа в 5 утра ради фотосессии

Желание беременной — закон.

Алина Буяльская, жена футболиста "Динамо" Виталия Буяльского, который долгое время является одним из лучших игроков чемпионата, при этом не попадая в состав сборной Украины ни при Андрее Шевченко, ни при Александре Петракове, опубликовала несколько семейных снимков с беременной фотосессии.

Трогательными фото Алина поделилась на своей страничке в Instagram.

Примечательно, что из-за плотного графика мужа Буяльской для фотосессии пришлось подымать семью в 5 утра.

"Такие крутые фото получились. Думала уже останусь без семейной фотосессии из-за графика Виталика, но я нашла выход проснуться в 5 утра, всех поднять и поехать запечатлеть этот момент, это того стоило," — поделилася с подписчиками эмоциями Буяльская.

Алина Буяльская подняла семью рано ради эмоциональных кадров

Виталий Буяльский с женой Алиной и дочерью Златой

Беременная Алина Буяльская с дочерью Златой

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" уже в субботу предстоит тяжелый выезд во Львов, а в ближайшую среду киевлянам придется играть с "Барселоной" (20.10.2021) в третьем туре Лиги чемпионов. Отметим, сборная Украины без Буяльского не сумела обыграть дома Боснию и Герцеговину (1:1) и рискует провалить отборочный цикл.