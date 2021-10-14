Укр

Беременная жена лидера "Динамо" подняла мужа в 5 утра ради фотосессии

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виталий Буяльский с семьей Новость обновлена 14 октября 2021, 13:28
Виталий Буяльский с семьей

Желание беременной — закон.

Алина Буяльская, жена футболиста "Динамо" Виталия Буяльского, который долгое время является одним из лучших игроков чемпионата, при этом не попадая в состав сборной Украины ни при Андрее Шевченко, ни при Александре Петракове, опубликовала несколько семейных снимков с беременной фотосессии.

Трогательными фото Алина поделилась на своей страничке в Instagram.

Примечательно, что из-за плотного графика мужа Буяльской для фотосессии пришлось подымать семью в 5 утра.

"Такие крутые фото получились. Думала уже останусь без семейной фотосессии из-за графика Виталика, но я нашла выход проснуться в 5 утра, всех поднять и поехать запечатлеть этот момент, это того стоило," — поделилася с подписчиками эмоциями Буяльская.

Алина Буяльская подняла семью рано ради эмоциональных кадров
Алина Буяльская подняла семью рано ради эмоциональных кадров
Виталий Буяльский с женой Алиной и дочерью Златой
Виталий Буяльский с женой Алиной и дочерью Златой
Беременная Алина Буяльская с дочерью Златой
Беременная Алина Буяльская с дочерью Златой

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" уже в субботу предстоит тяжелый выезд во Львов, а в ближайшую среду киевлянам придется играть с "Барселоной" (20.10.2021) в третьем туре Лиги чемпионов. Отметим, сборная Украины без Буяльского не сумела обыграть дома Боснию и Герцеговину (1:1) и рискует провалить отборочный цикл.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Виталий Буяльский #Алина Буяльская
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