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Вагітна дружина лідера "Динамо" підняла чоловіка о 5 ранку заради фотосесії

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Віталій Буяльський з сім’єю Новина оновлена 14 жовтня 2021, 13:28
Віталій Буяльський з сім’єю

Бажання вагітної — закон.

Аліна Буяльська, дружина футболіста "Динамо" Віталія Буяльського, який довгий час є одним з кращих гравців чемпіонату, при цьому не потрапляючи в склад збірної України ні при Андрієві Шевченку, ні при Олександрі Петракові, опублікувала кілька сімейних знімків з вагітної фотосесії.

Зворушливими фото Аліна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Примітно, що через щільний графік чоловіка Буяльській для фотосесії довелося піднімати сім’ю о 5 ранку.

"Такі круті фото вийшли. Думала вже залишуся без сімейної фотосесії через графік Віталіка, але я знайшла вихід прокинутися о 5 ранку, всіх підняти і поїхати зберегти цей момент, це було того варте," — поділилася з підписниками емоціями Буяльська.

Аліна Буяльська підняла сім’ю рано заради емоційних кадрів
Аліна Буяльська підняла сім’ю рано заради емоційних кадрів
Віталій Буяльський з дружиною Аліною і дочкою Златою
Віталій Буяльський з дружиною Аліною і дочкою Златою
Вагітна Аліна Буяльська з дочкою Златою
Вагітна Аліна Буяльська з дочкою Златою

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" вже в суботу чекає важкий виїзд до Львова, а в найближчу середу киянам доведеться грати з "Барселоною" (20.10.2021) в третьому турі Ліги чемпіонів. Відзначимо, збірна України без Буяльського не зуміла обіграти вдома Боснію і Герцеговину (1:1) і ризикує провалити відбірковий цикл.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Віталій Буяльський #Аліна Буяльська
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