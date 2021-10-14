Вагітна дружина лідера "Динамо" підняла чоловіка о 5 ранку заради фотосесії

Бажання вагітної — закон.

Аліна Буяльська, дружина футболіста "Динамо" Віталія Буяльського, який довгий час є одним з кращих гравців чемпіонату, при цьому не потрапляючи в склад збірної України ні при Андрієві Шевченку, ні при Олександрі Петракові, опублікувала кілька сімейних знімків з вагітної фотосесії.

Зворушливими фото Аліна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Примітно, що через щільний графік чоловіка Буяльській для фотосесії довелося піднімати сім’ю о 5 ранку.

"Такі круті фото вийшли. Думала вже залишуся без сімейної фотосесії через графік Віталіка, але я знайшла вихід прокинутися о 5 ранку, всіх підняти і поїхати зберегти цей момент, це було того варте," — поділилася з підписниками емоціями Буяльська.

Аліна Буяльська підняла сім’ю рано заради емоційних кадрів

Віталій Буяльський з дружиною Аліною і дочкою Златою

Вагітна Аліна Буяльська з дочкою Златою

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" вже в суботу чекає важкий виїзд до Львова, а в найближчу середу киянам доведеться грати з "Барселоною" (20.10.2021) в третьому турі Ліги чемпіонів. Відзначимо, збірна України без Буяльського не зуміла обіграти вдома Боснію і Герцеговину (1:1) і ризикує провалити відбірковий цикл.