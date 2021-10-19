"Маэстро футбола": Анчелотти перед битвой с "Шахтером" вспомнил о Лобановском (видео)
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Известный итальянский тренер вспомнил про легендарного украинца.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, которому 19 октября предстоит сыграть матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с "Шахтером" в Киеве, отметил роль великого украинского тренера Валерия Лобановского в современном футболе.
Комментарий Анчелотти по этому поводу доступен на YouTube-канале "Бомбардир".
Анчелотти на вопрос про украинских тренеров заявил, что Лобановский "сделал для футбола большие вещи", а его методики до сих пор используются в тренировочном процессе.
"Лобановский – маэстро футбола. Именно он начал поднимать интенсивность игры", — поведал специалист.
"Телеграф" напоминает, что матч "Шахтер" — "Реал" пройдет на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Букмекеры обновили свой прогноз в день игры.
Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Лигой чемпионов "Шахтер" уничтожил луганскую "Зарю" (6:1) в чемпионате Украины. "Реал", в свою очередь, в первенстве Испании проиграл "Эспаньолу" (2:1). К слову, и "Горняки", и "Сливочные" идут на втором месте на внутренних аренах.
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