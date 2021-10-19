"Маестро футболу": Анчелотті перед битвою з "Шахтарем" згадав про Лобановського (відео)

Відомий італійський тренер згадав про легендарного українця.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті, якому 19 жовтня належить зіграти матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з "Шахтарем" в Києві, зазначив роль великого українського тренера Валерія Лобановського в сучасному футболі.

Коментар Анчелотті з цього приводу доступний на YouTube-каналі "Бомбардир".

Анчелотті на питання про українських тренерів заявив, що Лобановський "зробив для футболу великі речі", а його методики до сих пір використовуються в тренувальному процесі.

"Лобановський — маестро футболу. Саме він почав піднімати інтенсивність гри", — повідав фахівець.

"Телеграф" нагадує, що матч "Шахтар" — "Реал" пройде на НСК "Олімпійський", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Букмекери оновили свій прогноз в день гри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Лігою чемпіонів "Шахтар" знищив луганську "Зорю" (6:1) в чемпіонаті України. "Реал", в свою чергу, в першості Іспанії програв "Еспаньйолу" (2:1). До слова, і "Гірники", і "Вершкові" йдуть на другому місці на внутрішніх аренах.