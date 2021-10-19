Укр

"У него большое сердце": Фьюри назвал лучшего боксера-супертяжа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тайсон Фьюри Новость обновлена 19 октября 2021, 12:05
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри высоко оценивает Джо Джойса.

Британский промотуер Фрэнк Уоррен, подопечным которого является действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который недавно в "поединке века" избил американца Деонтея Уайлдера, рассказал, кого "Цыганский король" считает лучшим в хевивейте.

Об этом функционер заявил в комментарии для boxingscene.

Уоррен поведал, что в ходе беседы с ним Фьюри назвал самого опасного супертяжа мира — Джо Джойса, который также пользуется услугами Фрэнка. Тайсон отметил тогда, что Джойс — лучший в дивизионе помимо него. Промоутер также рассказал о достоинствах "Джаггернаута" (прозвище Джо). 

"В его груди бьется большое сердце. Он силен, постоянно идет вперед. Он крепкий и неуступчивый парень. Он может драться и тяжело ударить", — отметил Фрэнк.

Отметим, Джо Джойс является претендентом на чемпионский пояс WBO, которым владеет украинец Александр Усик, недавно победивший Энтони Джошуа в чемпионском поединке. Однако организовать бой Усик — Джойс в ближайшее время не получится, ведь Александр обязан провести реванш с AJ. К слову, на схватку с украинцем рассчитывает и Тайсон Фьюри, который уже объявил охоту за поясами украинца.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Джо Джойс
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